Правительство предлагает признать строительство полигонов в двух районах проектом особой важности

По данным Министерства обороны, в площади создаваемых полигонов включены девять частных земельных участков, расположенных в Таурагском районном самоуправлении. Последние будут переданы министерству только тогда, когда будут завершены все процедуры по изъятию земельных участков для государственных нужд – в этом случае также предлагается ускорить процессы и не применять отдельные положения процедуры изъятия земель.