2025.03.04 07:03

Правительство планирует признать сельское хозяйство стратегически важным сектором для национальной безопасности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ignas Hofmanas
Ignas Hofmanas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Правительство до конца года обещает сделать сельское и пищевое хозяйство стратегически важным сектором страны, необходимым для обеспечения национальной безопасности, а также договориться о более высоких прямых выплатах литовским фермерам со стороны Европейского союза (ЕС).

Это предусмотрено в проекте плана мероприятий правительственной программы, который еще должен утвердить Кабинет министров.

В целях усиления значения сельского хозяйства в контексте национальной безопасности правительство планирует сформировать позицию о равных условиях в области прямых выплат ЕС. Также обещают расширить функциональность Информационной системы сельскохозяйственных продуктов Литвы и предоставить представителям муниципалитетов доступ к информации о субъектах пищевой промышленности.

Приоритет – развитие кооперативов, льготы по НДС на продукты питания и овощи

Правительство планирует в течение следующих полутора лет почти удвоить объем продукции с высокой добавленной стоимостью, перерабатываемой кооперативами в растениеводческом секторе, – с 13 до 25%. Соответственно, планируется увеличить переработку этой продукции в секторе фруктов, овощей и ягод – с 20% до 35%.

Больше внимания обещают уделять и сектору аквакультуры – планируется увеличить производство экологической аквакультуры на 20%, долю площади зарыбленных прудов экологического производства – на 10%, а потребление рыбной продукции на душу населения – не менее чем на 20%.

Правительство также намерено установить льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для органических фруктов, ягод и овощей, сертифицированных в рамках национальной системы качества пищевых продуктов.

Изменения ожидаются и в животноводческой отрасли – в ходе весенней сессии правительство обещает определить направления политики в животноводческой отрасли и подготовить меры по обеспечению жизнеспособности и развития животноводства на период до 2030 года.

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