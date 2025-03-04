Правительство планирует признать сельское хозяйство стратегически важным сектором для национальной безопасности

Это предусмотрено в проекте плана мероприятий правительственной программы, который еще должен утвердить Кабинет министров.

В целях усиления значения сельского хозяйства в контексте национальной безопасности правительство планирует сформировать позицию о равных условиях в области прямых выплат ЕС. Также обещают расширить функциональность Информационной системы сельскохозяйственных продуктов Литвы и предоставить представителям муниципалитетов доступ к информации о субъектах пищевой промышленности.

Приоритет – развитие кооперативов, льготы по НДС на продукты питания и овощи