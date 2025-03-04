Правительство планирует признать сельское хозяйство стратегически важным сектором для национальной безопасности

Это предусмотрено в проекте плана мероприятий правительственной программы, который еще должен утвердить Кабинет министров.
В целях усиления значения сельского хозяйства в контексте национальной безопасности правительство планирует сформировать позицию о равных условиях в области прямых выплат ЕС. Также обещают расширить функциональность Информационной системы сельскохозяйственных продуктов Литвы и предоставить представителям муниципалитетов доступ к информации о субъектах пищевой промышленности.
Приоритет – развитие кооперативов, льготы по НДС на продукты питания и овощи
Правительство планирует в течение следующих полутора лет почти удвоить объем продукции с высокой добавленной стоимостью, перерабатываемой кооперативами в растениеводческом секторе, – с 13 до 25%. Соответственно, планируется увеличить переработку этой продукции в секторе фруктов, овощей и ягод – с 20% до 35%.
Больше внимания обещают уделять и сектору аквакультуры – планируется увеличить производство экологической аквакультуры на 20%, долю площади зарыбленных прудов экологического производства – на 10%, а потребление рыбной продукции на душу населения – не менее чем на 20%.
Правительство также намерено установить льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для органических фруктов, ягод и овощей, сертифицированных в рамках национальной системы качества пищевых продуктов.
Изменения ожидаются и в животноводческой отрасли – в ходе весенней сессии правительство обещает определить направления политики в животноводческой отрасли и подготовить меры по обеспечению жизнеспособности и развития животноводства на период до 2030 года.