Правительство Палуцкаса: кто возглавит МВД и Министерство здравоохранения?

На прошлой неделе назначенный премьер-министр Гитанас Науседа представил президенту другого претендента на пост главы Министерства внутренних дел (МВД) – мэра Алитуса Нериюса Цесюлиса. Однако последний в субботу заявил, что отказывается от перспектив участия в национальной политике и решил остаться во главе Алитуса.

О том, что В. Кондратович будет представлен в качестве кандидата на пост министра внутренних дел, во вторник также сообщил портал lrytas.lt.

„Фамилия была представлена президенту, он проинформирован. Судя по графику, придет время и ему прийти к президенту“, - сказал политик.

„Да, Владиславу Кондратовичу предлагается занять эту должность (министра внутренних дел – ELTA), он дал такое согласие“, - во вторник в Сейме Elta сказал Г. Палуцкас.

„Проблем (в связи с Н. Цесюлисом – ELTA) не было. У нас есть люди, которые могут и готовы занять эти должности. И если кто-то не может по какой-то другой причине, есть кто-то, кто может“, - добавил он.

Г. Палуцкас также подтвердил Elta, что возглавить Министерство здравоохранения предлагается М. Якубаускене, директору Института медицинских наук Факультета медицины. Об этом ранее сообщал портал lrt.lt со ссылкой на источники.

„Могу подтвердить“, - заверил премьер-министр.

„Имя известно и, видимо, ждет своего приема согласно графику“, - ответил он на вопрос, представлена ли уже кандидатура М. Якубаускене главе страны.