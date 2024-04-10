Правительство одобрило законопроект по укреплению оборонной промышленности Литвы

"Мы поставили перед собой цель самостоятельно производить оборонную продукцию и создавать новые рабочие места в нашей стране. Таким образом мы обеспечим внедрение в Литве оборонных инноваций и увеличим число предприятий, работающих в сфере обороны", – цитируется в пресс-релизе министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте .

Как сообщалось, законопоправки будут способствовать более эффективному сотрудничеству между научной и деловой областями в производстве промышленных товаров повышенного спроса на рынке.

"Инициированные изменения помогут повысить обороноспособность и защищенность Литвы, укрепить армию, способствовать прогрессу оборонных технологий и международной конкурентоспособности нашей промышленности. (...) Это не только способ продвижения наших производителей, но и возможность снизить зависимость от иностранных поставщиков, обеспечить более безопасную и независимую оборонную инфраструктуру", – цитируется в пресс-релизе Минобороны министр национальной обороны Лауринас Кащюнас .

На законодательном уровне будет закреплено промышленное сотрудничество между литовскими производителями военной техники и иностранными поставщиками.

"Часть договорных обязательств иностранных поставщиков или производителей военной техники должны будут выполнять хозяйствующие субъекты, работающие в сфере обороны и безопасности в Литве", – говорится в пресс-релизе.

Разработка необходимых для обороны технологий и развитие потенциала в Литве также позволило бы более эффективно оказывать поддержку Украине, которая защищается от российской военной агрессии.