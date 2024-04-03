Правительство одобрило законопоправки, позволяющие крупным производителям вооружений начинать строительство без разрешений

После вступления законопоправок в силу, строительство крупных объектов оборонной промышленности может быть начато без разрешения на строительство, но его необходимо будет получить до завершения строительства.

Такое заключение правительства, утвержденное в среду по предложению Минэкономики и инноваций, будет внесено в Сейм. Сейму будет предложено рассмотреть этот вопрос в срочном порядке.

Планируется разрешить строительство по проектам, связанным с оборонными нуждами, в не урбанизированных районах без процедур территориального планирования с муниципалитетом.

В таком случае не будет обязанности по информированию общественности о проектировании или начале строительных работ.