Правительство не видит оснований для создания комиссии, которая будет оценивать приезжающих в Литву российских исполнителей

И хотя предложение было отклонено, председатель Комитета по культуре Витаутас Юозапайтис утверждает, что будут искать другие пути улучшения оценки приезжающих в Литву российских исполнителей относительно угрозы национальной безопасности.
"Мы получили ответ из канцелярии правительства, что создание таких специальных комиссий не предусмотрено и необходимо сконцентрироваться на ответственности каждого учреждения и осуществлять этот мониторинг настолько, насколько позволяют компетенции и возможности всех этих учреждений", - сказал Elta В. Юозапайтис.
"Но обсуждения продолжаются, и мы, конечно, не оставим этот вопрос где-то в ящике", - добавил он.
По его словам, в ответе канцелярии правительства исключительно подчеркивается, что Департамент государственной безопасности (ДГБ) оценивает требования к иностранцам относительно их правового статуса и угрозы, которую они представляют для государственной безопасности, тогда как угрозы общественному порядку и обществу оцениваются полицией или Службой охраны государственной границы. Поэтому учреждения, принимающие решения о запрете въезда в Литву, должны выбрать наиболее подходящие механизмы сотрудничества и обмена информацией.
Парламентский Комитет по культуре в декабре прошлого года обратился к правительству с просьбой создать комиссию, которая будет оценивать приезжающих в Литву российских исполнителей. Такую комиссию предлагалось составить из представителей министерств культуры, иностранных дел и внутренних дел, а экспертную оценку могли бы дать представители ДГБ, Департамента миграции и полиции.
Также было предложено составить рекомендательную анкету, которую могли бы заполнять организаторы, указывая, не является ли тот исполнитель пророссийским.
В список нежелательных лиц в Литве уже включены такие российские артисты как Филипп Киркоров, Хабиб Шарипов, Наташа Королева. В этот список хотели внести и украинскую исполнительницу Светлану Лободу, которая выступает в России, но в конце 2022 года МИД признал, что не нашел для этого правовых оснований.