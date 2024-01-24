Правительство Литвы запретит военнослужащим без отдельного разрешения ездить в Россию, Беларусь и Китай

"Согласно Стратегии национальной безопасности, Россия, Беларусь и Китай представляют угрозы безопасности Литвы и ее граждан, среди которых – шпионаж против Литвы со стороны служб разведки и служб безопасности этих стран. Вышеупомянутые страны собирают информацию о гражданах Литовской Республики, имеющих право на доступ к засекреченной информации, ищут их уязвимые места, которыми стремятся воспользоваться при вербовке на своей территории или в третьих странах", – говорится в проекте постановления.

Однако данный проект постановления предусматривает ряд исключений – тяжелую болезнь или смерть членов семьи, реализация родительских или опекунских прав, также решение имущественных вопросов, когда их невозможно решить без выезда на указанные территории. В таких случаях возможны поездки военнослужащих в государства из вышеуказанного списка.