2024.06.05 14:20

Правительство Литвы выделит Украине почти 13 млн евро на восстановление страны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Zuma Press / Scanpix
В среду на заседании правительства было одобрено решение о выделении 12,7 млн ​​евро на проекты и программы, связанные с восстановлением Украины и реабилитацией военных.

На финансирование и реализацию проекта "Реновация и восстановление школы Зеленый Гай (Николаев)" запланировано 2,7 млн ​​евро, половина этой суммы выделена из ассигнований госбюджета Фонду сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи, остальная часть суммы – из вклада целевого партнера.

Планируемая продолжительность реализации проекта – 18 месяцев, реализовывать его будет Центральное агентство управления проектами.

На финансирование и реализацию программы "Реабилитация и реинтеграция раненых и пострадавших от войны в Украине" планируется выделить 10 млн евро.

Средства выделяются на реконструкцию реабилитационного центра травм спинного мозга Днепровской государственной университетской больницы (до 2,5 млн евро), на реконструкцию отделения Unbroken Львовского городского реабилитационного центра в поселке Брюховичи (до 5,6 млн евро), а также до 1,9 млн евро для учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с услугами реабилитации и реинтеграции, для укрепления и развития услуг, а также на административные расходы этих проектов.

Планируемая продолжительность реализации Программы – 24 месяца, реализующая организация – Центральное агентство управления проектами.

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