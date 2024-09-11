Правительство Литвы выделило юристам более 500 000 евро для суда с "Беларуськалием"

Кабинет министров дополнительно выделил 42,3 млн евро на проекты транспортной инфраструктуры – военной мобильности и двойного назначения – военного и гражданского. Также более 500 тыс. евро предусмотрено выделить юристам, представляющим Литву в споре с белорусским производителем калийных удобрений „Беларуськалий“.