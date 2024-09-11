Правительство Литвы выделило юристам более 500 000 евро для суда с "Беларуськалием"

Проект, подготовленный Минфином, правительство одобрило в среду. Средства выделены Министерству коммуникаций и транспорта.
Часть средств направлена на нужды гражданской транспортной инфраструктуры – на реконструкцию моста через Нерис на магистральной дороге А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда, а также на два участка дороги Via Baltica А5 Каунас-Мариямполе-Сувалки.
Правительство также выделило более 546,8 тыс. евро на покрытие судебных издержек, поскольку Минтранс участвует в арбитражном споре с белорусским производителем калийных удобрений „Беларуськалий“. Юридические услуги министерству оказывала юридическая фирма Ellex Valiūnas ir partneriai, часть средств также будет выделена субпоставщику – иностранной адвокатской конторе Covington & Burling LLP.