Правительство Литвы выделило 13 млн евро на проекты по восстановлению в Украине

„Литва решительно продолжает оказывать военную, финансовую и гуманитарную поддержку защищающейся от агрессии Украине. С начала войны, в 2022 году, через Фонд сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи мы реализуем проекты по восстановлению в Украине в сфере образования, энергетики и других сферах. Своим примером мы стремимся побудить других международных партнеров делать то же самое, не дожидаясь окончания войны, тем самым укрепляя надежду и веру украинцев в безопасное и процветающее будущее“, - сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.