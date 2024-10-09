Правительство Литвы выделило 13 млн евро на проекты по восстановлению в Украине

„Литва решительно продолжает оказывать военную, финансовую и гуманитарную поддержку защищающейся от агрессии Украине. С начала войны, в 2022 году, через Фонд сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи мы реализуем проекты по восстановлению в Украине в сфере образования, энергетики и других сферах. Своим примером мы стремимся побудить других международных партнеров делать то же самое, не дожидаясь окончания войны, тем самым укрепляя надежду и веру украинцев в безопасное и процветающее будущее“, - сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.
По данным Минфина, в указанный фонд из бюджета страны на проекты по восстановлению в Украине уже выделено 24 млн евро.
Среди проектов, реализованных на средства фонда, ремонт школы и строительство детского сада в Бородянке, ремонт детского сада „Рута“ и установка противорадиационного убежища в Ирпене. Также в настоящее время реализуются проекты: подготовка типового технического проекта Школы будущего, программы „Реабилитация и реинтеграция раненых и пострадавших от войны в Украине“, поддержка Литвой европейской интеграции Украины и другие проекты.
С начала российской войны Литва предоставила Украине в общей сложности почти 1,5 млрд евро в виде военной, финансовой и гуманитарной поддержки.