2024.09.04 15:48

Правительство Литвы утвердило кандидатуру Кубилюса на пост еврокомиссара

 
Аугусте Либерите
ELTA
ru.DELFI.lt
Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Правительство приняло окончательное решение относительно кандидатуры депутата Европарламента Андрюса Кубилюса в члены Европейской комиссии (ЕК).

Несколько недель назад президент Гитанас Науседа подписал указ о кандидатуре А. Кубилюса. Во вторник кандидатуру в еврокомиссары также утвердил Сейм.

Сам А. Кубилюс ранее заявлял, что ориентируется на портфели ЕК, связанные с внешней и оборонной политикой. По его словам, на данный момент другие государства Сообщества, назначившие кандидатов в ЕК, добиваются экономических портфелей.

В свою очередь премьер-министр Ингрида Шимоните, выдвинувшая кандидатуру А. Кубилюса, подчеркнула, что депутат Европарламента может „объективно претендовать на любой портфель“.

„Позиция бывшего премьер-министра позволяет говорить о том, что очень мало сфер жизни, в которых премьер не обладает определенной компетенцией, знаниями и умением решать вопросы, связанные с этой сферой“, - во вторник в Сейме журналистам сказала И. Шимоните.

Кандидатуру еврокомиссара в Литве представляет правительство после согласования позиции с президентом и Сеймом.

После выдвижения кандидатуры А. Кубилюса процедуры переместятся в Брюссель, где пройдут переговоры о разделе соответствующих портфелей с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также кандидаты в комиссары примут участие в слушаниях в комитетах Европейского парламента (ЕП) по соответствующим направлениям. Позже Европарламент проголосует за утверждение полного состава ЕК.

Новая ЕК должна приступить к работе 1 ноября 2024 года.

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