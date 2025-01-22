2025.01.22 17:49

Правительство Литвы уточнило постановление об экспорте товаров двойного назначения

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Правительство вносит поправки в постановление об экспорте товаров двойного назначения – предлагается разрешить транспортировку продукции с высокой добавленной стоимостью, которая может быть использована в военных целях, только в третьи страны, указанные в регламентах Европейского союза (ЕС), и продолжать полностью запрещать логистику наземным транспортом.

На заседании в среду правительство приняло постановление, подготовленное Министерством экономики и инноваций.

Смягчая решение бывшего правительства, которое полностью запрещало экспорт по воздуху, ужесточаются требования к лицензированию экспортеров.

Согласно новой процедуре, экспортеры будут обязаны ежемесячно предоставлять информацию о наименованиях, кодах, количестве, стоимости, получателях и конечных пользователях товаров, отправляемых воздушным транспортом. Эти данные необходимо будет предоставить в Комиссию по стратегическим товарам.

В контрактах экспортеров с покупателями также будет прописан запрет на реэкспорт товаров в Россию.

Кроме того, Департаменту таможни будет необходимо предоставить письменное подтверждение того, что получатели товаров уведомлены о возможной физической экспортной проверке.

Ранее среди рассматриваемых вариантов была возможность расширения списка третьих стран, в которые разрешен экспорт товаров двойного назначения. В настоящее время в список входят следующие страны: Соединенные Штаты Америки (США), Япония, Великобритания, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Исландия.

До начала декабря прошлого года ограничения действовали только для наземного транспорта, а Кабинет министров во главе с бывшим премьер-министром Ингридой Шимоните дополнил их, запретив с начала января этого года перевозку товаров двойного назначения по воздуху.

Сюда входят машины и аппараты для фильтрации и очистки жидкостей или газов и их части, центрифуги, компоненты транспортных средств, такие как трансмиссионные валы, подшипники, сцепления и их части, коробки передач и т. д., а также тягачи и их части.

Представители бизнеса утверждали, что принятое в декабре решение было поспешным, необсужденным и внезапно осложнило работу компаний, экспортирующих товары партнерам Литвы, например, на других континентах.

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