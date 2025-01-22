Правительство Литвы уточнило постановление об экспорте товаров двойного назначения

Кроме того, Департаменту таможни будет необходимо предоставить письменное подтверждение того, что получатели товаров уведомлены о возможной физической экспортной проверке.

В контрактах экспортеров с покупателями также будет прописан запрет на реэкспорт товаров в Россию.

Согласно новой процедуре, экспортеры будут обязаны ежемесячно предоставлять информацию о наименованиях, кодах, количестве, стоимости, получателях и конечных пользователях товаров, отправляемых воздушным транспортом. Эти данные необходимо будет предоставить в Комиссию по стратегическим товарам.

Ранее среди рассматриваемых вариантов была возможность расширения списка третьих стран, в которые разрешен экспорт товаров двойного назначения. В настоящее время в список входят следующие страны: Соединенные Штаты Америки (США), Япония, Великобритания, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Исландия.

До начала декабря прошлого года ограничения действовали только для наземного транспорта, а Кабинет министров во главе с бывшим премьер-министром Ингридой Шимоните дополнил их, запретив с начала января этого года перевозку товаров двойного назначения по воздуху.