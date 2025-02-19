Правительство Литвы рассмотрит вопрос увеличения пособия на погребение

В законе, представленном Линасом Йонаускасом, Оринтой Лейпуте, Кястутисом Вилкаускасом, Римой Башкене и другими парламентариями, говорится, что из-за значительного роста цен на товары и услуги, размер государственного пособия на погребение на данный момент недостаточен – фактические расходы на погребение составляют в среднем от 1,7 до 2 тыс. евро.
Правительство в принципе одобряет закон, но предлагает его доработать.
Парламентарии предлагают увеличить размер пособия на погребение с 8 до 16 размеров базового социального пособия (БСП). Закон был внесен в Сейм в прошлом году, когда размер БСП был равен не 70 евро, как сейчас, а 55 евро.
Поэтому и действующее пособие на погребение уже выросло с 440 до 560 евро, между тем по мнению парламентариев, оно должно быть увеличено до 1120 евро.
Однако в заключении указано, что размер пособия должен увеличиться не до 16, а до 11 БСП. В случае одобрения этого предложения из госбюджета ежегодно потребуется дополнительно 8,7 млн евро, а согласно депутатам Сейма – около 23,1 млн евро.
Поскольку в госбюджете этого года не предусмотрены средства, необходимые для увеличения пособия, правительство также предлагает ввести этот закон с января следующего года.
После принятия заключения Сейм продолжит обсуждение законопоправок.