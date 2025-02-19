Правительство Литвы рассмотрит вопрос увеличения пособия на погребение

В законе, представленном Линасом Йонаускасом, Оринтой Лейпуте, Кястутисом Вилкаускасом, Римой Башкене и другими парламентариями, говорится, что из-за значительного роста цен на товары и услуги, размер государственного пособия на погребение на данный момент недостаточен – фактические расходы на погребение составляют в среднем от 1,7 до 2 тыс. евро.

Правительство в принципе одобряет закон, но предлагает его доработать.

Парламентарии предлагают увеличить размер пособия на погребение с 8 до 16 размеров базового социального пособия (БСП). Закон был внесен в Сейм в прошлом году, когда размер БСП был равен не 70 евро, как сейчас, а 55 евро.