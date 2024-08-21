Правительство Литвы рассмотрит вопрос о продлении временной защиты украинским военным беженцам

Выдаваемые сейчас виды на жительство действительны до 4 марта 2025 года, в случае принятия постановления правительства, они будут продлены еще на год.

„В случае принятия постановления правительства, будут выдаваться виды на жительство, действующие до 4 марта 2026 года, что снизило бы административную нагрузку на физических лиц и нагрузку на сотрудников Департамента миграции, облегчило бы управление потоками замены видов на жительство в конце установленного сейчас срока предоставления временной защиты“, – говорится в представлении МВД.