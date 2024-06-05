Правительство Литвы против разрешения гражданам делать добровольные взносы на финансирование обороны

Такое заключение правительства, утвержденное в среду по предложению Минфина, будет передано в Сейм.

Согласно внесенным парламентариями поправкам к Закону о благотворительности и поддержке предлагается разрешить лицам, желающим платить целевую поддержку, подавать заявление о поддержке в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ).

Физические лица могли бы изменить или отозвать эти заявки в любое время. Эту поддержку администрировала бы ГНИ.