2024.06.05 15:49

Правительство Литвы против разрешения гражданам делать добровольные взносы на финансирование обороны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Правительство не поддерживает предложение группы парламентариев разрешить физическим и юридическим лицам выделять государству добровольную ежемесячную или единовременную целевую поддержку для финансирования безопасности и обороны по юридическим причинам.

Такое заключение правительства, утвержденное в среду по предложению Минфина, будет передано в Сейм.

Согласно внесенным парламентариями поправкам к Закону о благотворительности и поддержке предлагается разрешить лицам, желающим платить целевую поддержку, подавать заявление о поддержке в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ).

Физические лица могли бы изменить или отозвать эти заявки в любое время. Эту поддержку администрировала бы ГНИ.

В заключении правительства поясняется, что стремления проекта поддерживаются, но сам Кабинет министров намерен предложить меры, с помощью которых отдельные лица смогут добровольно участвовать в финансировании национальной обороны, включая выделение пожертвований.

Кроме того, предлагаемые меры правового регулирования не поддерживаются, поскольку государство не имеет статуса бенефициара. В то же время целевая поддержка укрепления обороны может быть оказана конкретным бенефициарам.

По мнению группы, представившей проект, такое пожертвование по принципу подписки, публикуемое в ГНИ или других системах, позволит генерировать значительные средства и повышать осознанность литовского общества

Предложение в Сейме зарегистрировали депутаты Витаутас Миталас, Беата Петкевич, Юргис Разма и Юстас Джюгялис.

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