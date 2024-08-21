Правительство Литвы приняло решение с сентября повысить зарплату учителей

Как предусмотрено соглашением политических партий об образовании в Литве, цель – чтобы к концу 2024 года средняя зарплата учителей составила 130 проц. от средней зарплаты по стране. С учетом договоренностей с сентября текущего года зарплату учителей планировалось увеличить как минимум на 10 проц.
Однако, после оценки опубликованного Минфином Сценария экономического развития, прогнозируется, что средняя зарплата в стране будет расти быстрее запланированного, поэтому для выполнения вышеперечисленных обязательств зарплату учителей необходимо повысить на 15,5 проц.
Правительство намерено соответственно повысить средний условный коэффициент должностного оклада учителя, коэффициенты за организацию и управление образовательным процессом, коэффициенты образовательной помощи, коэффициент финансирования образовательных программ, дополняющих формальное образование.
После того, как Министерство образования, науки и спорта (МОНС) пересмотрело финансирование школ, Кабмин также одобрил предложение о том, чтобы действовавшее ранее соглашение о сокращении средств на переполненные классы действовало бы только в отношении впервые формируемых классов, поэтому средства будут сокращены только для тех переполненных классов, в которых с 2024-2025 уч. г. обучение начинается по первой и второй частям программы начального, среднего, основного образования.
„Было бы неразумно применять новое регулирование касательно сокращения средств на уже сформированные классы, в которых продолжается обучение по той же образовательной программе до появления такого регулирования“, – говорится в проекте, внесенном МОНС.
На реализацию проектов в 2024 г. дополнительно потребуется около 31 тыс. евро.