Правительство Литвы предложит президенту отозвать с должности посла в Евросоюзе

Это предусмотрено в зарегистрированном в понедельник проекте постановления Кабмина.

Постоянного представителя Литвы при ЕС предлагается отозвать с должности 13 августа этого года.

На прошлой неделе новостной портал lrytas.lt со ссылкой на источники сообщил, что пост посла во Франции должен занять А. Пранцкявичюс, а его, в свою очередь, заменит отозванный посол Нериюс Алексеюнас.

А. Пранцкявичюс был назначен главой представительства в ЕС в феврале 2022 года – после нескольких месяцев межинституциональных споров.