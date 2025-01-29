Правительство Литвы предлагает еще на год продлить национальные санкции в отношении граждан РФ и РБ

Законопроект, представленный Министерством иностранных дел (МИД), предполагает продление ограничительных мер, действующих уже два года, еще на год – до 2 мая 2026 года. В настоящее время закон предусматривает, что указанные санкции применяются до 2 мая 2025 года.
В ведомстве отмечают, что широкомасштабная война, развязанная Россией против Украины 24 февраля 2022 года, продолжается до сих пор, поэтому причины, по которым были введены ограничения, никуда не делись.
„Продление действия закона обеспечит Литве возможность применять ограничительные меры на национальном уровне против государств-агрессоров в качестве инструмента внешней политики, в дополнение к международным санкциям, введенным Европейским союзом в связи с войной, которую ведет Российская Федерация против Украины“, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Указанный закон ужесточил порядок выдачи разрешений на постоянное и временное проживание, оформления виз, а также предоставления статуса электронного резидента гражданам России и Беларуси. Также запрещено передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского союза (ЕС), въезжающие оцениваются на предмет дополнительных рисков, а также ограничено право граждан России приобретать недвижимость в Литве, ввозить сельскохозяйственную продукцию и корма российского и белорусского производства, украинские гривны.
Решение о продлении национальных санкций предстоит принять Сейму.