Правительство Литвы предлагает еще на год продлить национальные санкции в отношении граждан РФ и РБ

Законопроект, представленный Министерством иностранных дел (МИД), предполагает продление ограничительных мер, действующих уже два года, еще на год – до 2 мая 2026 года. В настоящее время закон предусматривает, что указанные санкции применяются до 2 мая 2025 года.

В ведомстве отмечают, что широкомасштабная война, развязанная Россией против Украины 24 февраля 2022 года, продолжается до сих пор, поэтому причины, по которым были введены ограничения, никуда не делись.