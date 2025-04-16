Правительство Литвы одобрило расширение круга лиц для проверки на полиграфе

„Укрепление разведывательных учреждений является важным шагом на пути к своевременному выявлению и предотвращению активизирующихся разведывательных операций и кинетических атак со стороны враждебных государств. Наша разведка является важной частью нашей оборонной мощи“, - цитируется в сообщении канцлер Минобороны Дайнюс Ивошкис.

„Она (разведка) должна иметь все необходимые инструменты для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических реалиях“, - добавил он.

Как указывает министерство, проект поправок в Закон об использовании полиграфа инициировали разведслужбы. Проект разработан в целях создания возможностей для проведения полиграфной проверки лиц, которым предоставлено право на трудовую деятельность или доступ к засекреченной информации, а также его совершенствования с учетом недостатков регулирования, установленных в законе, наблюдаемых на практике.