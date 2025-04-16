2025.04.16 16:49

Правительство Литвы одобрило расширение круга лиц для проверки на полиграфе

 
Elta
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
Poligrafinis tyrimas
Poligrafinis tyrimas
ФОТО: Shutterstock nuotr.

Правительство, заседавшее в среду, одобрило проект поправки к закону, представленный Министерством обороны, в котором предлагается расширить круг лиц, которых можно подвергать проверке на полиграфе, включив в него сотрудников компаний, заключающих засекреченные сделки, поставщиков-физических лиц, тайных сотрудников разведки и иностранцев в связи с угрозой государственной безопасности.

„Укрепление разведывательных учреждений является важным шагом на пути к своевременному выявлению и предотвращению активизирующихся разведывательных операций и кинетических атак со стороны враждебных государств. Наша разведка является важной частью нашей оборонной мощи“, - цитируется в сообщении канцлер Минобороны Дайнюс Ивошкис.

„Она (разведка) должна иметь все необходимые инструменты для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических реалиях“, - добавил он.

Как указывает министерство, проект поправок в Закон об использовании полиграфа инициировали разведслужбы. Проект разработан в целях создания возможностей для проведения полиграфной проверки лиц, которым предоставлено право на трудовую деятельность или доступ к засекреченной информации, а также его совершенствования с учетом недостатков регулирования, установленных в законе, наблюдаемых на практике.

Ожидается, что поправка к закону позволит сотрудникам действовать более оперативно и реагировать на меняющиеся обстоятельства и вызовы.

Этот проект еще должен быть одобрен Сеймом.

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