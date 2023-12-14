Правительство Литвы одобрило предложенную Минобороны реформу призыва: вопрос отправляется в Сейм

После одобрения Кабинетом министров пакет законов отправляется в Сейм.

По словам Минобороны, изменения в законах должны не только повысить привлекательность службы, подготовить больше младших командиров и специалистов, которых не хватает Литовской армии, увеличить численность активного резерва армии, но и в долгосрочной перспективе обеспечить возможность перехода ко всеобщему призыву.

"Правовой инструмент, который будет создан – без отсрочки службы на неограниченный срок. Такой возможности (отсрочить) не будет, потому что служба предусмотрена как для студентов, так и для тех (молодых людей), которые приобретают недостающие специальности", - в среду на заседании правительства сказал А. Анушаускас.