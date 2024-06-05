Правительство Литвы одобрило предложение по регулированию вопросов национальных меньшинств

Министерство предлагает закрепить статус института, представляющего интересы национальных общин – Совета национальных меньшинств. Представителями этого органа должны быть лица, сами принадлежащие к национальной общине. Совет национальных меньшинств будет заниматься образовательными, культурными, экономическими и социальными вопросами.

Как говорится в пояснительной записке к закону, в Литве пока нет подробного правового регулирования, направленного на регламентирование прав национальных меньшинств.