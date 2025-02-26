Правительство Литвы одобрило предложение объявить 13 Января нерабочим днем

В среду Кабинет министров одобрил такое заключение по законопроекту, внесенному в Сейм.
По мнению правительства, объявление 13 Января – Дня защитников свободы – праздничным днем без отказа от другого праздничного дня, негативно скажется на экономике страны и государственном бюджете, поскольку увеличится дополнительная почасовая ставка для работников, получающих ежемесячную заработную плату. Заработная плата работников, чей труд оплачивается повременно, также снизится. Поэтому предлагается отменить выходной день в День поминовения усопших.
„Этот день, который ранее был памятным, был объявлен праздничным днем позднее всего – 1 января 2020 года. Кроме того, праздничным днем в Литве является также 1 ноября – День всех святых“, - отмечает правительство.
Как указано в заключении правительства, в настоящее время Литва является одной из стран Европейского союза (ЕС) с наибольшим количеством праздничных дней – 16. Если объявить еще один праздник, то всего таких дней будет 17. По словам Кабинета министров, это превысит среднее количество государственных праздников в государствах-членах Сообщества, которое составляет 13. Кстати, только в Болгарии и Румынии по 17 ежегодных праздничных дней.
Предложение о включении 13 января – Дня защитников свободы – в перечень праздничных дней также было одобрено Трехсторонним советом. Однако мнения разошлись относительно того, следует ли вводить еще один дополнительный выходной день. Представители работников предложили не отказываться от другого праздничного дня.