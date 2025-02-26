Правительство Литвы одобрило предложение объявить 13 Января нерабочим днем

Как указано в заключении правительства, в настоящее время Литва является одной из стран Европейского союза (ЕС) с наибольшим количеством праздничных дней – 16. Если объявить еще один праздник, то всего таких дней будет 17. По словам Кабинета министров, это превысит среднее количество государственных праздников в государствах-членах Сообщества, которое составляет 13. Кстати, только в Болгарии и Румынии по 17 ежегодных праздничных дней.