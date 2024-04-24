2024.04.24 14:48

Правительство Литвы одобрило отзыв посла в Украине

 
В. Сарапинаса предлагают на должность посла в Польше
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdemaras Sarapinas, Gitanas Nausėda
Valdemaras Sarapinas, Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Правительство предложит президенту Гитанасу Науседе отозвать Вальдемараса Сарапинаса с должности посла Литвы в Украине.

Согласно решению Кабмина, дипломата планируется отозвать с должности главы представительства в Украине с 17 июня с. г.

В. Сарапинас занимает должность посла в Украине с весны 2020 г., ранее он был послом в Финляндии.

По данным источников новостного портала delfi.lt, кандидатура В. Сарапинаса предлагается на должность посла в Польше.

На закрытом заседании комитета Сейма по иностранным делам (КИД), прошедшем в середине апреля, членам комитета была представлена кандидатура на должность главы диппредставительства в Варшаве, однако пока не сообщается, кто должен занять эту должность. На этой встрече также присутствовал и В. Сарапинас.

Дипломатического представителя Литовской Республики в иностранном государстве назначает президент по предложению правительства с предварительного согласия (агремана) того государства и после предварительного рассмотрения кандидатуры в Комитете Сейма по иностранным делам.

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