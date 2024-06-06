Правительство Литвы одобрило назначение послов в Украине, Грузии, Канаде и ОЭСР

Новым представителем в Украине назначена Инга Станите-Толочкене, политический директор Министерства иностранных дел (МИД). Дипломат, ранее занимавшая должность посла в Армении, с 19 августа станет представителем в Киеве – она ​​должна заменить завершающего свою работу Вальдемара Сарапинаса.

С 6 августа послом в Грузии планируется назначить директора Департамента политики восточного соседства МИД, бывшего генерального консула Литвы в Алматы Дарюса Виткаускаса. На данный момент представительство в Тбилиси возглавляет Андрюс Калиндра – он отзывается с должности 5 августа.