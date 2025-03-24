Правительство Литвы: обвинения в адрес Хадаускаса совершенно необоснованны

В понедельник Э. Норкунас обратил внимание на тот факт, что 17 марта к работе в правительстве приступил С. Хадаускас, который ранее работал руководителем ИТ-департамента ГПВС. Тогда, по словам Э. Норкунаса, С. Хадаускас отвечал за чрезвычайно дорогостоящую закупку систем у конкретного подрядчика – Innoforce. Экс-глава департамента правительства уверяет, что на тогдашнего руководителя ГПВС также оказывалось давление со стороны С. Хадаускаса с целью заключения договоров с вышеупомянутой компанией, однако, как подчеркивает Э. Норкунас, эти миллионные договоры были приостановлены.
„Пару недель назад, после моего увольнения и расформирования Департамента управления, один из коллег получил сигнал о том, что по просьбе Палуцкаса ему поручено нанять вместо меня „хорошего и надежного специалиста“ Симонаса Хадаускаса“, – написал Э. Норкунас в социальной сети Facebook и публично призвал Канцелярию правительства и премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса разъяснить ситуацию с трудоустройством С. Хадаускаса.
ELTA поинтересовалась у представителей Канцелярии правительства о сложившейся ситуации и открытых обвинениях в адрес С. Хадаускаса.
„ С. Хадаускас, насколько нам известно, не был признан виновным в злоупотреблении, растрате или ином нарушении закона. Поэтому открытые обвинения совершенно необоснованны“, – говорится в ответе канцелярии правительства агентству Elta.
„Симонас Хадаускас принят на должность главного советника Группы управления информационными технологиями по трудовому договору. Это не руководящая должность или должность личного политического доверия“, – сообщает Правительство, указывая, что данные вопросы кадровой политики возложены на канцлера Правительства.
Упомянули о проводимом ССР расследовании
Отвергая обвинения в адрес нового главного советника группы управления ИТ, представители правительства отмечают, что Служба специальных расследований (ССР) проводит проверку деятельности департамента управления за период, когда его возглавлял Э. Норкунас, который поднял вопросы о С. Хадаускасе.
„Мы знаем, что некоторое время назад Служба специальных расследований начала определение необходимости установления коррупционных рисков в процессах курирования проектов по цифровизации, осуществляемых Департаментом управления Канцелярии правительства за период, когда во главе департамента стоял Э. Норкунас“, – подчеркивается в ответе для Elta.
С. Хадаускас приступил к работе в Группе управления информационными технологиями Канцелярии правительства в прошлый понедельник – 17 марта. Сообщается, что в обязанности специалиста входит мониторинг, анализ и оценка процессов в порученной сфере политики управления и управления государственными информационными ресурсами, предоставления облачных, цифровых и информационных услуг, представление заключений и предложений премьер-министру, правительству и его канцлеру.