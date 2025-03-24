Правительство Литвы: обвинения в адрес Хадаускаса совершенно необоснованны

В понедельник Э. Норкунас обратил внимание на тот факт, что 17 марта к работе в правительстве приступил С. Хадаускас, который ранее работал руководителем ИТ-департамента ГПВС. Тогда, по словам Э. Норкунаса, С. Хадаускас отвечал за чрезвычайно дорогостоящую закупку систем у конкретного подрядчика – Innoforce. Экс-глава департамента правительства уверяет, что на тогдашнего руководителя ГПВС также оказывалось давление со стороны С. Хадаускаса с целью заключения договоров с вышеупомянутой компанией, однако, как подчеркивает Э. Норкунас, эти миллионные договоры были приостановлены.