2024.11.04 11:56

Поздравление Литвы: Науседа поддержал проевропейский выбор граждан Молдовы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

В понедельник глава Литвы Гитанас Науседа поздравил граждан Молдовы, переизбравших на президентских выборах проевропейскую Майю Санду.

„Поздравления народу Молдовы с выбором Европы, прогресса и демократии“, - написал Г. Науседа в социальной сети X в понедельник.

„Желаю вам мужества и сил на пути в Европу“, - отметил он, подчеркнув, что Молдова принадлежит к европейской семье.

В воскресенье М. Санду одолела соперника, поддерживаемого пророссийской партией, и победила в напряженном втором туре президентских выборов.

Согласно почти окончательным результатам, объявленным избирательной комиссией, М. Санду получила 54,94 проц. голосов, а за Александра Стояногло, которого поддерживают пророссийские социалисты, проголосовали 45,06 проц. избирателей. Голосование состоялось через две недели после первого тура и референдума, в ходе которого 50,35 проц. избирателей одобрили вступление страны в Европейский союз (ЕС).

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