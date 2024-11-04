Поздравление Литвы: Науседа поддержал проевропейский выбор граждан Молдовы

„Поздравления народу Молдовы с выбором Европы, прогресса и демократии“, - написал Г. Науседа в социальной сети X в понедельник.
„Желаю вам мужества и сил на пути в Европу“, - отметил он, подчеркнув, что Молдова принадлежит к европейской семье.
В воскресенье М. Санду одолела соперника, поддерживаемого пророссийской партией, и победила в напряженном втором туре президентских выборов.
Согласно почти окончательным результатам, объявленным избирательной комиссией, М. Санду получила 54,94 проц. голосов, а за Александра Стояногло, которого поддерживают пророссийские социалисты, проголосовали 45,06 проц. избирателей. Голосование состоялось через две недели после первого тура и референдума, в ходе которого 50,35 проц. избирателей одобрили вступление страны в Европейский союз (ЕС).