Поздравление Литвы: Науседа поддержал проевропейский выбор граждан Молдовы

„Поздравления народу Молдовы с выбором Европы, прогресса и демократии“, - написал Г. Науседа в социальной сети X в понедельник.

„Желаю вам мужества и сил на пути в Европу“, - отметил он, подчеркнув, что Молдова принадлежит к европейской семье.

В воскресенье М. Санду одолела соперника, поддерживаемого пророссийской партией, и победила в напряженном втором туре президентских выборов.