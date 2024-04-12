Появились данные об имуществе кандидатов в президенты Литвы: самый богатый Вегеле

Юрист Игнас Вегеле декларировал имущество на сумму больше 1,5 млн. евро и еще 22 000 евро в виде ценных бумаг, произведений искусства, ювелирных изделий. Кандидат декларировал, что на счету у него 256 000 евро.

Вегеле указал, что он дал в долг 1,3 млн. евро. В 2023 году Вегеле заработал 168 900 евро.

Defi подготовил график, в котором видно, сколько в прошлом году заработали кандидаты, и какие налоги они заплатили.



Согласно декларации Гитанаса Науседы за 2023 год, он располагает имуществом на сумму 359 400 евро. У него есть наличные в размере 20 800 евро и долг в размере 27 100 евро. В 2022 году долг составлял 48 500 евро. Согласно декларации, в прошлом году он заработал 122 700 евро.