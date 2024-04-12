Появились данные об имуществе кандидатов в президенты Литвы: самый богатый Вегеле

Юрист Игнас Вегеле декларировал имущество на сумму больше 1,5 млн. евро и еще 22 000 евро в виде ценных бумаг, произведений искусства, ювелирных изделий. Кандидат декларировал, что на счету у него 256 000 евро.
Вегеле указал, что он дал в долг 1,3 млн. евро. В 2023 году Вегеле заработал 168 900 евро.
Defi подготовил график, в котором видно, сколько в прошлом году заработали кандидаты, и какие налоги они заплатили.
Согласно декларации Гитанаса Науседы за 2023 год, он располагает имуществом на сумму 359 400 евро. У него есть наличные в размере 20 800 евро и долг в размере 27 100 евро. В 2022 году долг составлял 48 500 евро. Согласно декларации, в прошлом году он заработал 122 700 евро.
Премьер-министр Ингрида Шимоните декларировала имущество на сумму 316 000 евро. В прошлом году у нее был долг в размере 46 000 евро (в 2022 г. - 51 000 евро). Кроме того, у нее есть деньги на счету - 13 000 евро. В прошлом году она заработала 72 000 евро.
Юрист Дайнюс Жалимас декларировал имущество на сумму 31 000 евро, у него есть 10 000 евро на счету. Жалимас указал, что у него есть кредит в размере 103 000 евро. Его доходы в 2023 году составили 140 000 евро.
Депутат Ремигиюс Жемайтайтис декларировал имущество на сумму 379 800 евро. У него есть ценные бумаги, произведения искусства, ювелирные изделия на сумму 206 100 евро. У политика есть 257 500 евро на счету и долг в размере 166 400 евро. В прошлом году доходы Жемайтайтиса составили 110 600 евро, 44 200 евро он заработал за счет индивидуальной деятельности.
Кандидат Партии труда Андрюс Мазуронис декларировал имущество на сумму 230 000 евро, еще 19 000 евро у него есть на счету. У депутата есть долг в размере 30 800 евро. За год он заработал 55 800 евро.
Кандидат демократического союза "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас декларировал имущество на сумму 125 000 евро и еще 205 000 сбережений. У него есть долг в размере 65 000 евро.
Кандидат Эдуардас Вайткус декларировал имущество на сумму 330 000 евро, ценные бумаги, произведения искусства, ювелирные изделия за 53 000 евро. Кроме того, у него есть сбережения на сумму 48 000 евро.