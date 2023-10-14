Постоянно воющие сирены, страх и неизвестность, "ад на земле": жизнь литовцев в Израиле переместилась в убежища

Хотя семья Е. Вебрайте-Адерет живет далеко от сектора Газа, где происходят самые большие беспорядки, в центре Тель-Авива, они уже не считают часы, проведенные в укрытии, слушая сирены воздушного предупреждения.
По словам Евы, те, кто живет южнее, практически не покидают специально оборудованных укрытий. Ее знакомые, оказавшиеся в одном из оккупированных террористами кибуцев, двенадцать часов прятались в убежище, опасаясь за свою жизнь. А когда террористы ушли, то узнали, что нападавшие убили десятую часть жителей кибуца – остальных, к счастью, освободили израильские военные. "Можно только представить, какой это кошмар – видеть мертвыми членов своей семьи и соседей. Другие дети пропали или, как уже известно, похищены, убиты. Невозможно представить себе, что чувствуют люди в такой ситуации", – не скрывает эмоций женщина.
Ева добавляет: "Это террор. Это геноцид невинных людей. Десять, двадцать и даже пятьдесят процентов жителей некоторых деревень были просто убиты".
Самое страшное – судьба детей
По словам Вебрайте-Адерет, трагедия коснулась почти каждой семьи в Израиле. Почти каждый знает кого-то, кто исчез, был похищен или убит. Столько людей не пострадало за один день со времен Холокоста. Литовские семьи, проживающие в Израиле, также испытывают большую тревогу и нестабильность. "Многих детей призвали по мобилизации", – говорит председатель общины. – Все опасаются услышать плохие новости".
По меньшей мере 169 израильских защитников уже были убиты в боях с палестинской исламистской группировкой. "Поэтому те, кто не может служить в армии, тоже объединяются и помогают, чем могут: сдают кровь, собирают продукты и другие необходимые бытовые средства", – добавляет Ева. "У нас нет другой страны, это наш дом!" – с таким лозунгами израильтяне отправляют своих солдат на фронт.
С праздника на войну
Вебрайте-Адерет с трудом находит слова, рассказывая о дне нападения на Израиль. "Я не знаю, можно ли объяснить, что чувствовали люди. Напряжение, гнев, трагедия, страх", – вспоминает председатель литовской общины. До того рокового утра субботы, 7 октября, по словам Йевы, все шло своим чередом. Праздновали Суккот, один из главных еврейских праздников. Семьи навещали родственников и друзей, проводились праздничные мероприятия.
"Я сама собрала чемоданы – мне нужно было лететь в Соединенные Штаты Америки, – говорит она. – После всех праздников большинство уже ждали воскресенья, когда вернутся в школы, детские сады и на работу". Теперь детские сады, школы в Израиле закрыты. Даже магазины во многих частях страны могут работать только в том случае, если у них есть доступ к убежищам.
Не верили своим глазам
Война пришла в семью Евы в субботу, в половине шестого утра. Всех разбудил вой сирен. "Я не хочу так говорить, но, к сожалению, мы к ним уже привыкли. Мы даже считали, что я действительно полечу в США, потому что скоро все закончится", – вспоминает собеседница. Однако уже в 8 часов, когда Еве нужно было ехать в аэропорт, иллюзий ни у кого не было: это не обычная стрельба, а начало великой трагедии для всего Израиля. В течение дня до каждой семьи доходили все новые и новые трагические новости. "Мы смотрели новости, другие информационные каналы и были ошеломлены увиденным. Террористы ХАМАС вторглись в Израиль. Они вошли в села, населенные пункты вблизи сектора Газа, начали убивать семьи, мужчин, женщин, детей, стариков, животных", – говорит председатель литовской общины.
По словам женщины, нападавшие ХАМАС не выбирали своих жертв – израильские солдаты уже обнаружили не менее четырех десятков тел зверски убитых, оскверненных младенцев. Молодежный музыкальный фестиваль, проходивший недалеко от границы с сектором Газа, в первые минуты нападения превратился в настоящую бойню. В результате массовых убийств погибли сотни людей, в том числе иностранные граждане. ХАМАС окружал поселения, расстреливал молодых и старых, брал заложников, пытался проникнуть в безопасные помещения. При этом шел постоянный ракетный обстрел", – вспоминает Вебрайте-Адерет.
В МИД Израиля заявили, что большинство погибших иностранцев – 18 человек – были гражданами Таиланда. Среди пострадавших 11 граждан США. Утверждается, что также погибли двое украинцев. В Израиле началась процедура массовой идентификации тел. Она потребуют времени: не только из-за нехватки кадров и техники, но и из-за количества жертв. А семьи пропавших без вести продолжают сдавать образцы ДНК своих близких в надежде, что они не совпадут ни с одним из погибших.
Объединились за Израиль
Днем в среду в аэропорту Вильнюса наконец-то приземлился самолет из Тель-Авива, на котором находились граждане Литвы, не имевшие до этого возможности покинуть Израиль. В нем находился 141 человек, некоторые из них были паломниками, застрявшими в Вифлееме. Организуется второй этап эвакуации. Для этого, вероятно, будет использован приземлившийся в Турции военный самолет "Спартан". Власти Литвы все еще ищут способы перевезти всех желающих соотечественников, находящихся сейчас в зоне боевых действий.
По словам Евы, лишь очень небольшая часть литовцев, постоянно проживающих в Израиле, хотела уехать, когда начались военные действия. Перед лицом войны они решили проявить солидарность со всей страной – многие пошли добровольцами. Другие остались, чтобы поддержать своих близких.
Статистика войны
Кровавым утром 7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС начала нападение на Израиль. Террористы выпустили тысячи ракет по израильским городам и вторглись в страну. Они оккупировали некоторые населенные пункты и начали убивать мирных жителей.
К вечеру субботы израильские силы отбили большую часть районов, где бесчинствовали террористы. В настоящее время подтверждено, что 1200 израильтян погибли и еще около 3000 получили ранения. Судьба, по меньшей мере, 150 человек, похищенных и доставленных в сектор Газа, неизвестна. Израиль официально объявил военное положение и мобилизовал 300 000 резервистов.