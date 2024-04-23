Посольство Украины в Литве приостанавливает оказание консульских услуг для мужчин

Представитель посольства Украины в Литве специально для Delfi прокомментировал это решение.
"Согласно части первой статьи 17 Конституции Украины, защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа.
С учетом пунктов 6 и 16 части 1 статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, с целью урегулирования вопроса военного учета с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов, по поручению Министерства иностранных дел Украины, начиная с 23 апреля 2024 года Консульским отделом Посольства Украины в Литве временно приостанавливается оказание консульских услуг по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, кроме действий, связанных с оформлением на возвращение в Украину, до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее написал в соцсети X, что защита граждан за границей всегда была и есть приоритетом МИД. Однако во время войны главный приоритет - это защита Родины от уничтожения. Министр подчеркнул, что так не работает, что одни отдают жизни на фронте, а другие отсиживаются за границей. Но при этом получают услуги от государства.
Кулеба поручил "принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно".
Он добавил, что позже МИД Украины представит новый порядок консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста.