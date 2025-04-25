Посольство Украины: Литва сама выбрала делегацию парламентариев для визита

Информацию о том, что парламентарии от партии „Заря Немана“ якобы нежелательны на встрече парламентариев обеих стран, ранее опроверг социал-демократ С. Лущикас, глава делегации, отправляющейся в Украину. По его словам, представителям партии во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом даже не предлагали поехать на встречу.

Посольство также поблагодарило все парламентские партии „за их решительную поддержку и непоколебимое обязательство по поддержке Украины“.

„В ходе подготовки к этому визиту нас проинформировали о предполагаемом составе делегации — в нее войдут делегированные Сеймом Литвы члены этой группы в составе 49 парламентариев. Они будут представлять различные политические партии, которые самостоятельно выбрала литовская сторона“, — сказала она.

„Мы с нетерпением ждем делегацию парламентариев из возглавляемой Саулюсом Лущикасом Группы межпарламентских связей с Украиной. Двусторонние контакты между парламентариями уже налажены“, — говорится в комментарии посольства Украины в Литве для агентства Elta.

В начале этого года заявления Р. Жемайтайтиса о безопасности Украины и Литвы вызвали широкий общественный резонанс. Политик не поддержал решение Государственного совета обороны (ГСО) о существенном увеличении расходов на оборону, а когда спикер Сейма призвал скептически настроенных политиков поехать в Украину, Р. Жемайтайтис заявил, что не видит в этом смысла.

„Что касается поездки в Украину, то это очень хорошее предложение от спикера Сейма. Я могу поехать в Украину, но у меня нет причин туда ехать. Разве что там точно можно научиться случаям взяточничества, коррупции, продажи оружия и продажи государства“, — сказал тогда Р. Жемайтайтис агентству Elta.