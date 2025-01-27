Посольство Израиля: мы должны стремиться, чтобы не осталось памятников и мемориальных досок соучастникам Холокоста

„Террористический акт 7 октября в Израиле – напоминание о том, насколько хрупким может быть обещание „Никогда больше“ – привел к всплеску антисемитских инцидентов по всему миру, в том числе в Литве. Осквернены важные для евреев места, продолжается пропаганда ненависти“, - говорится в заявлении.

В заявлении посольства отмечается, что антисемитизм остается реальной и растущей угрозой, представляющей угрозу как еврейским общинам, так и основам демократии.

„Отмечая Международный день памяти жертв Холокоста, мы должны сохранить историческую правду и отвергнуть любые попытки исказить или принизить эту историю. Мы также должны стремиться, чтобы не осталось памятников и мемориальных досок в честь лиц, причастных к этим зверствам“, - говорится в заявлении посольства для СМИ.

„Отмечая этот важный день, мы должны свидетельствовать об истине, просвещать будущие поколения и способствовать созданию мира, в котором нет места ненависти и нетерпимости“, - отмечает посольство Израиля в Литве.

В понедельник по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, в Вильнюсе пройдут мероприятия We remember (Мы помним).

В этом году памятные мероприятия, организованные Музеем еврейской истории Виленского Гаона, пройдут на столичной улице Жемайтес. По словам организаторов, именно здесь в 1943 году бойцы антинацистского сопротивления из Вильнюсского гетто построили баррикаду и с оружием в руках оказали сопротивление нацистским силам.