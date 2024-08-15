2024.08.15 14:50

Посол Украины в Литве: операция в Курской области - оборонительная

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Petro Beshta
Petro Beshta
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Говоря о военной операции в Курске, посол Украины в Литве Петр Бешта заявил, что Киеву не нужны российские территории. По словам посла, это оборонительно-превентивная операция, направленная на отвлечение России от запланированных атак в Сумской области.

„Это оборонительная, превентивная операция. Украине не нужны никакие территории зарубежных стран. Мы занимаемся законной обороной на основе Устава ООН. Сумская область была в числе запланированных атак России с начала войны“, - сказал П. Бешта.

Россия начала отвлекать наши возможности от Донбасса, нападая на Харьков и планируя атаки в Харькове. Нам нужно было действовать быстро и сделать так, чтобы такого сценария не произошло. Курская оборонительная операция началась почти неделю назад и проходит весьма успешно. На данный момент около 1 тыс. квадратных километров под контролем украинских сил“, - подчеркнул он.

Однако посол не уточнил, какого результата Украина ожидает от операции в Курской области.

„Было бы не очень хорошей идеей рассказывать о желаемых результатах военной операции. Секрет успеха всех военных операций – это элемент неожиданности“, – отметил он.

„Стратегия победы находится за пределами линии фронта. Это означает, что мы должны нанести удар по России на ее собственной территории“, - подчеркнул П. Бешта.

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