2025.02.21 15:06

Посол Украины: Россию необходимо победить ради безопасности всего мира

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Olga Nikitchenko
Olga Nikitchenko
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В связи с приближением третьей годовщины войны в Украине посол страны в Литве Ольга Никитченко подчеркивает, что западный мир должен начать действовать. По ее словам, победить Россию необходимо не только ради Украины, но и ради безопасности всего мира.

„Теперь мы должны действовать. У нас нет времени ждать, мы не можем сомневаться или строить догадки о том, что можно было сделать. Мы должны понять одно – Россию нужно победить не только ради Украины, но и ради глобальной безопасности и справедливого порядка“, - сказала О. Никитченко на международной конференции „Литва-Украине“, которая прошла в пятницу в Сейме.

„Мы не можем остановиться, устать или сдаться“, - подчеркнула посол.

Во вторник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и России, которые продолжались более четырех часов. Госдепартамент США сообщил после переговоров, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились „назначить соответствующие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему прекращению конфликта в Украине“.

Однако ни Украина, ни европейские лидеры не были приглашены за стол переговоров.

Ответом на эти переговоры стали неформальные саммиты по Украине и европейской безопасности во Франции в понедельник и среду.

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