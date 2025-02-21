Посол Украины: Россию необходимо победить ради безопасности всего мира

„Теперь мы должны действовать. У нас нет времени ждать, мы не можем сомневаться или строить догадки о том, что можно было сделать. Мы должны понять одно – Россию нужно победить не только ради Украины, но и ради глобальной безопасности и справедливого порядка“, - сказала О. Никитченко на международной конференции „Литва-Украине“, которая прошла в пятницу в Сейме.