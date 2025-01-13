Посол Украины призывает ужесточить санкции против Москвы: Россия продолжает использовать западную продукцию в производстве оружия

Он подчеркивает, что Украина стремится восстановить свою территориальную целостность как на поле боя, так и дипломатическими средствами. По мнению П. Бешты, наиболее эффективным способом обеспечения мира в Украине стала бы реализация 10-пунктной формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

„Россия представляет постоянную угрозу для всех, кто стремится к свободе и независимости. Это означает, что идет постоянная экзистенциальная война“, - отмечает П. Бешта.

„У агрессора есть военный потенциал для дестабилизации Балтийского региона, где усиливаются гибридные и диверсионные атаки России. В Европе Россия перешла от гибридных действий к информационным атакам и атакам на инфраструктуру стран, стремясь к конфронтации с НАТО“, - заявил посол Украины П. Бешта в комментарии, предоставленном агентству Elta.

Мир, достигнутый силой, означает поставки оружия в Украину без каких-либо ограничений. Успех Украины на поле боя позволит ей иметь сильную переговорную позицию о мире“, - отметил в комментарии П. Бешта.

„Только единство, решимость и сила позволят нам достичь мира. Единственный способ заставить Россию заключить мир – оказывать давление. Но, конечно, этого нельзя достигать посредством слабости, нерешительности, ожидания, промедления или иллюзии, что „все как-то само собой разрешится“. Россия стремится повлиять на всю архитектуру европейской безопасности. Сейчас ее судьба решается на поле боя в Украине.

Однако, как подчеркнул П. Бешта, необходимо, чтобы все европейские страны были заинтересованы в завершении войны в Украине и победе украинцев.

„Нам нужна большая решимость, чтобы закрыть лазейки в санкционном режиме и усилить давление в различных других секторах – теневого флота, металлургии, сжиженного газа, замороженных активов, атомной энергетики, военной промышленности, ИТ и других. Хотя санкции, введенные против России, нанесли ущерб ее экономике, необходимо сделать больше“, - подчеркнул П. Бешта.

Посол Украины, говоря о необходимости ужесточения санкций против России, подчеркнул, что эти меры должны быть расширены в разных секторах.

„Стремление к миру также означает решимость принять политическое решение пригласить Украину вступить в НАТО. Членство Украины в НАТО стало бы гарантией безопасности, что В. Путин не нападет на Украину“, - прокомментировал П. Бешта.

Дипломат подчеркнул, что для достижения мира необходимо ужесточить санкции в отношении России и обеспечить, чтобы у агрессора не было возможности их обойти.

По словам посла Украины, очевидно, что часть санкций, введенных против России, удается обойти. По словам П. Бешты, об этом свидетельствует ограниченная продукция с Запада, которая попадает в Россию и используется в оружиях в войне против Украины.

„Россия продолжает получать западные высокотехнологичные электронные компоненты и военное оборудование практически со всего мира и использует их в своем оружии, терроризируя Украину и убивая украинцев каждый день. Кроме того, тысячи электронных компонентов, призванных улучшить жизнь людей, используются агрессорами в качестве орудия насилия.