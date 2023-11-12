Посол США в ОБСЕ в интервью Delfi: Мы не поддерживаем идею "земля в обмен на мир" для Украины, это почти оксюморон

Карпентер также переформулировал месседж Белого дома о том, что поддержка Украины "будет длиться столько сколько потребуется" на "мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока Украина не победит".
- 30 ноября в Северной Македонии начнет работу Совет министров ОБСЕ. Министр иностранных дел России Лавров выразил желание принять участие во встрече. Будут ли ему там рады?
- Я не думаю, что министра иностранных дел Лаврова будут приветствовать, потому что Россия находится в относительной изоляции в рамках ОБСЕ… На самом деле, я бы сказал — полностью изолирована.
В Совет министров ОБСЕ входит 55 государств, которые выступают против агрессивной войны России в Украине, и одна Беларусь, которая является соучастником. Но даже Беларусь не защищает агрессию России. Так что, если министр Лавров будет присутствовать на министерском совете ОБСЕ, я думаю, он встретит практически всеобщее осуждение со стороны других министров иностранных дел стран ОБСЕ. Так все и будет происходить. Потому что те вещи, что Россия творит в Украине, — это абсолютное варварство. Это нарушение всех принципов и обязательств ОБСЕ. Это нарушение элементарных норм человеческой порядочности. Поэтому я не думаю, что кто-либо будет встречать Сергея Лаврова с распростертыми объятиями в Скопье.
- Предлагаю подробнее остановиться на ситуации в Украине. Недавно главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Залужный написал статью для Economist о том, как избежать тупика на фронте. Что по этому поводу думает администрация Байдена?
- Как вы знаете, Соединенные Штаты являются самым сильным сторонником, я полагаю, сторонником номер один в мире — с точки зрения военной помощи, которую мы предоставили Украине. Речь идет о сумме более 45 миллиардов долларов, которые мы предоставили с момента начала этого жестокого повторного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. И мы продолжаем поддерживать Украину и будем поддерживать ее в дальнейшем, используя те же самые передовые возможности, а, возможно, и другие ресурсы.
Мы предоставили, в частности, системы HIMARS, системы противовоздушной обороны Patriot, контрбатарейные радары (радарная система артиллерийской наводки), ракеты ATACMS. То есть, все самое передовое оснащение, имеющееся на вооружении США, поступило в Украину, и мы собираемся продолжать предоставлять средства для самообороны. Потому что, по сути, в наших интересах, чтобы Украина победила, чтобы Россия проиграла эту войну и не смогла оккупировать и аннексировать территории, пытать и задерживать гражданских лиц, нарушать их права — как это происходило в течение последних 18 с лишним месяцев с начала войны.
- И да, что касается помощи Украине, то продолжающиеся в США разногласия по поводу предложенного президентом общего пакета финансирования Украины, Израиля и пограничного контроля США породили слишком много спекуляций. Не могли бы Вы объяснить нашей аудитории, какая политика стоит за этим вопросом, и что необходимо сделать, чтобы получить достаточное финансирование для Украины?
- Одна из особенностей моей работы заключается в том, что я не занимаюсь политикой. Но что я могу сказать: существует огромная необходимость в продолжении предоставления военной помощи Украине. Также необходима помощь нашему партнеру, Израилю. Необходимо обеспечить надежное присутствие на нашей границе и, кроме того, существует насущная потребность в обеспечении стабильности и безопасности в Тайваньском проливе. Таким образом, все эти области, в которых, как я думаю, демократы и республиканцы в прошлом были согласны, сейчас имеют решающее значение для национальной безопасности. И Администрация намерена продолжать отстаивать свою точку зрения и работать совместно и с демократами, и с республиканцами, чтобы обеспечить защиту нашей национальной безопасности и продвижение наших внешнеполитических интересов, которые, как я уже отмечал, в прошлом очень убедительно формулировались как демократами, так и республиканцами.
- Из Конгресса поступил вопрос: какого конечного результата добивается Белый дом в этой войне? Похоже, выражение «помогать Украине столько, сколько потребуется» уже не работает. Так каков же предполагаемый результат?
- Мы будем поддерживать Украину, но я могу сформулировать это по-другому — хотя, по сути, это одно и то же: мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока Украина не победит. Потому что Украина должна иметь возможность сохранить свой суверенитет, свою территориальную целостность, она должна дать отпор ужасной и варварской практике российской оккупации, которая, как я уже упоминал, регулярно приводит к жестокому обращению с гражданским населением, пыткам, в том числе — током и другим ужасающим действия, о которых даже говорить не хочется. Поэтому для того, чтобы Украина могла сохранить свой суверенитет, свою независимость и дать отпор этим чудовищным злоупотреблениям, она должна одержать победу в этой войне.
- Значит ли это полную деоккупацию всех украинских территорий, которые оккупировала Россия?
- Да. Смотрите, у России нет никаких оснований, никаких законных оснований для вторжения и оккупацию территорий другого государства. Если не ошибаюсь, премьер-министр Эстонии — одного из ваших соседних государств, сказал очень четко и ясно: ответственность России здесь очень проста — они должны убраться. И мы, собственно говоря, тоже так считаем. Они просто должны покинуть эти территории, которые они незаконно оккупировали, и вернуться в Россию.
- А что бы вы сказали на то, что многие комментаторы в США неоднократно призывали к заключению соглашения "земля в обмен на мир" между Украиной и Россией, несмотря на значительное противодействие этой идее со стороны большинства населения Украины и частую критику со стороны американских экспертов. Можете ли Вы объяснить, почему эта идея продолжает продвигаться в американских СМИ? И тут я хочу услышать ваше мнение как представителя американского правительства.
- Понимаете, есть всевозможные трактовки, которые продвигаются различными экспертами, аналитическими центрами, "заслуженными" профессорами и, как вы понимаете, все придумывают свои собственные идеи.
Мы не поддерживаем ПОДОБНУЮ идею, потому что, на мой взгляд, это почти оксюморон: "земля в обмен на мир". Уступка имперским аппетитам России — это не путь к миру. Путь к миру — это устойчивое, прочное, справедливое решение, которое сохранит суверенитет и территориальную целостность Украины. И именно поэтому мы предоставляем Украине такое огромное количество военной техники, как я уже отмечал — на сумму более 45 миллиардов долларов с 24 февраля 2022 года. В целом, я бы не стал прислушиваться к горстке экспертов, которые делают заявления в СМИ от имени кого бы то ни было, кроме себя.
- Я хочу вас также попросить прокомментировать недавнее заявление президента Владимира Зеленского американским СМИ о том, что если Украина падет, россияне пойдут дальше к странам НАТО, и это значит, что американские солдаты так или иначе будут вовлечены в войну.
- Я думаю, совершенно ясно, что если, не дай Бог, Россия одержит победу в этой войне против Украины, то весь европейский континент, фактически весь мир, станет гораздо менее безопасным. И в принципе президент Байден именно об этом сказал в своем обращении к американской нации в прайм-тайм, когда говорил о необходимости поддержки Украины. И я думаю, что совершенно ясно, и вряд ли кто-то станет с этим спорить, что в том случае, если Путин все-таки добьется своего в Украине, мир станет гораздо более опасным местом, а имперские аппетиты России не будут удовлетворены только лишь успехом в Украине. Поэтому мы обязаны предоставить Украине все инструменты для того, чтобы она могла дать отпор российскому империализму и сохранить свою независимость и суверенитет.
- Прозвучала также информация от президента Зеленского, что Россия активно помогает ХАМАС и, таким образом, является соучастницей нападения ХАМАС на Израиль. Есть ли у вас какие-либо сведения об этом и какова позиция администрации Байдена по этому вопросу?
- У меня нет никакой информации на этот счет, кроме того, что совершенно ясно, что Россия до сих пор не смогла однозначно осудить террористические атаки ХАМАСа против израильского гражданского населения, включая некоторые из самых жестоких и ужасающих видов нападений на невинных детей, женщин и мужчин. Таким образом, очевидно, что Россия уклонилась, а российские власти не выступили с четкой позицией в отношении того, что происходит в настоящее время в Израиле.
- Еще хочу спросить о некоторый данных американских медиа о том, что администрация Байдена, якобы, контактирует с некоторыми российскими официальными лицами. Правда ли это, есть ли такие разговоры на каком-либо уровне?
- Иногда СМИ несколько преувеличивают масштабы происходящего. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан неоднократно подчеркивал важность стратегической стабильности в отношениях между США и Россией и говорил, что мы будем стремиться к сохранению этой стратегической стабильности. И мы заинтересованы в сохранении нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Я не могу подтвердить вам никаких контактов, кроме тех о которых, говорил Салливан. Но его слова были вырваны из контекста, а суть их искажена. Но если, в конце концов, возникнет необходимость в разговоре на высоком уровне, мы его проведем. Однако на данный момент я не могу с вами поделиться информацией о каких-либо контактах, так как у меня ее просто нет.
- Продолжая предыдущую тему о том, что россияне могут пойти дальше после Украины, в случае, если та падет…
- Давайте поправим и уточним — Украина не падет. Я думаю, что мы исходим из того, что США будет поддерживать Украину вместе со всеми нашими партнерами и союзниками, включая примерно 50 стран, которые участвуют в контактной группе по Украине, известной также как формат Рамштайн, поэтому мы не допустим, чтобы это произошло. Так что, конечно, вы могли бы продолжить и задать свой вопрос об этом гипотетическом сценарии «падения», однако подобный сценарий не возможен — мы его не допустим.
- Я понимаю это, но давайте будем честны, это все-таки возможно. И я хотела бы спросить о странах Балтии, особенно, о Литве. Недавно Литва и США подписали двустороннее соглашение о поставках товаров и услуг оборонного назначения. Не могли бы Вы обрисовать, как Белый дом видит укрепление обороны Литвы? Поскольку наша страна находится на границе НАТО и соседствует с Россией.
- Действительно, приведенный вами пример двустороннего соглашения является еще одним свидетельством очень тесного двустороннего сотрудничества в области обороны между США и Литвой. Литва верный союзник и очень поддерживает Украину. Литва приняла, если я не ошибаюсь, около 75 000 беженцев из Украины и щедро помогала им устроиться. Я знаю, что ряд российских оппозиционеров в изгнании также нашли прибежище в Литве. И мы, Соединенные Штаты, полны решимости защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО, в том числе — и всех наших балтийских союзников. И поэтому мы проводим соответствующие приготовления. Как вы знаете, мы усилили передовое присутствие НАТО в странах Балтии, Польше, Румынии и других регионах. И мы будем продолжать искать пути адаптации НАТО для обеспечения максимального потенциала сдерживания, чтобы не позволить России или любому другому субъекту нарушить суверенитет вашей страны или любого другого союзника по НАТО.