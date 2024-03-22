Посол США в НАТО: на данный момент основная цель Альянса – помочь Украине

 
ELTA
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Julianne Smith
Julianne Smith
ФОТО: Reuters / Scanpix

Посол США в НАТО Джулианн Смит заявила, что в настоящее время нет никаких признаков неминуемого нападения России на страны Балтии. Тем не менее посол утверждает, что страны Альянса делают все возможное, чтобы быть готовыми быстро отреагировать, если ситуация изменится.

"Хочу заверить страны Балтии – мы не видим неминуемости нападения России на страны Балтии. Однако Альянс готовится быстро отреагировать, если у России возникнут мысли войти на территорию НАТО. Мы стоим за вами, мы думаем о вашей безопасности и принимаем в Альянсе все больше мер в ответ на ваши вполне реальные опасения", - в четверг на пресс-конференции журналистам стран Балтии сказала Дж. Смит, добавив, что после начала войны в Украине Альянс уже предпринял много шагов для усиления своих оборонительных укреплений на восточном фланге НАТО.

"После начала войны в Украине мы предприняли ряд шагов по усилению наших укреплений на восточном фланге – перебросили больше войск, обеспечили, чтобы батальоны там были переформированы в бригады. Мы также организовали ряд учений и миссий, чтобы обеспечить, что войска США, Канады и Западной Европы готовы и способны действовать на восточном фланге", - сказала посол.

Дж. Смит также отметила, что в настоящее время основная цель Альянса – помочь Украине вытеснить российских солдат со своих территорий и тем самым сдержать Кремль от возможного конфликта с НАТО.

"На данный момент Альянс в основном сосредоточен на российской агрессии в Украине. Крайне важно, чтобы все члены НАТО продолжали совместно использовать экономические и человеческие ресурсы, чтобы мы вытеснили Россию из Украины. И обеспечить, чтобы у Путина не возникло мыслей пойти дальше Украины", - сказала Дж. Смит.

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