Посол США в НАТО: на данный момент основная цель Альянса – помочь Украине

"Хочу заверить страны Балтии – мы не видим неминуемости нападения России на страны Балтии. Однако Альянс готовится быстро отреагировать, если у России возникнут мысли войти на территорию НАТО. Мы стоим за вами, мы думаем о вашей безопасности и принимаем в Альянсе все больше мер в ответ на ваши вполне реальные опасения", - в четверг на пресс-конференции журналистам стран Балтии сказала Дж. Смит, добавив, что после начала войны в Украине Альянс уже предпринял много шагов для усиления своих оборонительных укреплений на восточном фланге НАТО.