Посол США посетила Пабраде: Литва – образцовый союзник, и мы очень благодарны за помощь

„Я здесь, чтобы выразить поддержку и солидарность семьям наших четырех пропавших солдат. А также солдатам и их подразделениям, которые так усердно работают“, - сказала посол США журналистам в Пабраде в четверг.

„Как сказал наш министр обороны, мы не успокоимся, пока не найдут наших солдат. Мы видим, что это технически очень сложная ситуация. Я хочу поблагодарить правительство Литвы, органы власти и всех, кто находится здесь и помогает в поисках. Их поддержка абсолютно необходима и востребована. Мы очень благодарны. Литва – образцовый союзник, и мы очень благодарны за помощь“, - сказала она.