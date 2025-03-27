2025.03.27 13:02

Посол США посетила Пабраде: Литва – образцовый союзник, и мы очень благодарны за помощь

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA

Посол США Кара К. Макдональд, посетившая Пабрадский полигон, благодарит службы и учреждения страны за помощь в поисках четырех пропавших американских солдат. Дипломат утверждает, что, оказывая помощь в спасательной операции, Литва доказывает, что является образцовым союзником.

„Я здесь, чтобы выразить поддержку и солидарность семьям наших четырех пропавших солдат. А также солдатам и их подразделениям, которые так усердно работают“, - сказала посол США журналистам в Пабраде в четверг.

„Как сказал наш министр обороны, мы не успокоимся, пока не найдут наших солдат. Мы видим, что это технически очень сложная ситуация. Я хочу поблагодарить правительство Литвы, органы власти и всех, кто находится здесь и помогает в поисках. Их поддержка абсолютно необходима и востребована. Мы очень благодарны. Литва – образцовый союзник, и мы очень благодарны за помощь“, - сказала она.

Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.

В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules.

Посольство США сообщило, что пропавшие без вести являются военнослужащими 1-й и 3-й пехотных дивизий. Инцидент произошел во время плановых тактических учений.

Литовские власти утверждают, что в настоящее время отрабатываются все версии относительно судьбы солдат – их тела не найдены.

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