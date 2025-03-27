Посол США посетила Пабраде: Литва – образцовый союзник, и мы очень благодарны за помощь

„Я здесь, чтобы выразить поддержку и солидарность семьям наших четырех пропавших солдат. А также солдатам и их подразделениям, которые так усердно работают“, - сказала посол США журналистам в Пабраде в четверг.
„Как сказал наш министр обороны, мы не успокоимся, пока не найдут наших солдат. Мы видим, что это технически очень сложная ситуация. Я хочу поблагодарить правительство Литвы, органы власти и всех, кто находится здесь и помогает в поисках. Их поддержка абсолютно необходима и востребована. Мы очень благодарны. Литва – образцовый союзник, и мы очень благодарны за помощь“, - сказала она.
Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules.
Посольство США сообщило, что пропавшие без вести являются военнослужащими 1-й и 3-й пехотных дивизий. Инцидент произошел во время плановых тактических учений.
Литовские власти утверждают, что в настоящее время отрабатываются все версии относительно судьбы солдат – их тела не найдены.