Посол Израиля в Литве: антисемитские высказывания наносят вред всему обществу

„К сожалению, это правда, антисемитизм растет. Есть много политиков и лидеров, которые понимают, что это может быть очень опасно и это не то направление, в котором мы хотим двигаться“, — сказала агентству Elta Х. Виттенберг-Сильверстейн.
„Однако, как известно, есть политики, которые высказывают антисемитские тезисы. Я думаю, это очень серьезная дискуссия, потому что это наносит вред не только евреям, но и всему обществу. Это дестабилизирует основополагающие права и свободы человека. Надеюсь, что большинство людей сделают правильный выбор“, – подчеркнула она.
ELTA напоминает, что в последнее время широко обсуждается вероятность кандидата в Сейм от партии „Заря Немана“, лидера партии Ремигиюса Жемайтайтиса, обвиняемого в антисемитизме, после выборов оказаться в правящем большинстве.
В апреле Конституционный Суд постановил, что тогдашний депутат Сейма Р. Жемайтайтис своими антисемитскими высказываниями нарушил присягу депутата Сейма и грубо нарушил Конституцию.
Выборы в Сейм пройдут 13 октября.