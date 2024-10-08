2024.10.08 09:19

Посол Израиля в Литве: антисемитские высказывания наносят вред всему обществу

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Hadas Wittenberg Silverstein
Hadas Wittenberg Silverstein
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

По словам посла Израиля в Литве Хадас Виттенберг-Сильверстейн, антисемитские высказывания наносят вред не только евреям, но и остальному обществу. Хотя она и поблагодарила некоторых представителей властей Литвы за солидарность с Израилем, тем не менее, посол заверила, что слышала антисемитские тезисы в выступлениях ряда политиков.

„К сожалению, это правда, антисемитизм растет. Есть много политиков и лидеров, которые понимают, что это может быть очень опасно и это не то направление, в котором мы хотим двигаться“, — сказала агентству Elta Х. Виттенберг-Сильверстейн.

„Однако, как известно, есть политики, которые высказывают антисемитские тезисы. Я думаю, это очень серьезная дискуссия, потому что это наносит вред не только евреям, но и всему обществу. Это дестабилизирует основополагающие права и свободы человека. Надеюсь, что большинство людей сделают правильный выбор“, – подчеркнула она.

ELTA напоминает, что в последнее время широко обсуждается вероятность кандидата в Сейм от партии „Заря Немана“, лидера партии Ремигиюса Жемайтайтиса, обвиняемого в антисемитизме, после выборов оказаться в правящем большинстве.

В апреле Конституционный Суд постановил, что тогдашний депутат Сейма Р. Жемайтайтис своими антисемитскими высказываниями нарушил присягу депутата Сейма и грубо нарушил Конституцию.

Выборы в Сейм пройдут 13 октября.

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