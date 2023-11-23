Посол Германии в Литве: пока Россия ведет войну против Украины, мирных переговоров не будет

"Я думаю, что позиция Германии твердая. Пока Россия продолжает агрессию против Украины, я считаю, что мирных переговоров не предвидится. И, наконец, это решение Украины – когда и на каких условиях они хотели бы вступить в какие-либо мирные переговоры", - сказал К. Циммерман.

"Президент Зеленский четко сказал, что территориальная целостность и независимость Украины являются краеугольными камнями любых подобных переговоров", - также подчеркнул посол Германии.

Он также отметил, что Германия решила удвоить свою поддержку Украины.