Посол Германии в Литве: мы обеспокоены усилением антисемитизма в Европе и во всем мире

„Надеюсь, вы поймете, что я, как посол Германии, воздержусь от публичных комментариев по поводу дискуссий, касающихся внутренней политики Литвы. Однако могу сказать, что мы очень обеспокоены усилением антисемитизма в Германии, Европе и даже во всем мире“, - указал Циммерман в комментарии.
„Мы очень хорошо понимаем и серьезно относимся к нашей исторической ответственности за Холокост. Слова „никогда больше“ в этом контексте означают для нас обязательство не допустить забвения трагедии Холокоста, беречь жизнь евреев сегодня и решительно бороться с антисемитизмом и другими формами дискриминации“, - подчеркнул посол.
Напомним, что в последнее время в качестве одного из вероятных членов нового правящего большинства часто упоминается партия „Неманская заря“ под руководством Жемайтайтиса. Такие разговоры усилила Вилия Блинкявичюте, председатель Социал-демократической партии Литвы, считающейся фаворитом на выборах в Сейм. Она упомянула, что не исключает возможности формирования правящей коалиции с „Неманской зарей“.
Такое заявление социал-демократа подверглось публичной критике, подчеркнув, что лидер партии „Неманская заря“ Жемайтайтис из-за своих антисемитских высказываний Конституционным судом был признан нарушившим присягу члена Сейма и грубо нарушившим Конституцию.
В свою очередь, президент Науседа в понедельник в передаче LRT отметил, что антисемитские высказывания Жемайтайтиса и возможность попадания партии, возглавляемой политиком, в Сейм, вызвали реакцию немецких коллег.
„(...) Эти высказывания, эти, казалось бы, невинные шутки и песенки зашли очень далеко. И дошли до тех партнеров, поддержка которых нам крайне важна. Я имею в виду Германию“, - заявил Науседа в программе „Форум LRT“, подчеркнув, что к заявлениям Жемайтайтиса следует отнестись серьезно.