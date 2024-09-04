Посол Германии в Литве: мы обеспокоены усилением антисемитизма в Европе и во всем мире

„Надеюсь, вы поймете, что я, как посол Германии, воздержусь от публичных комментариев по поводу дискуссий, касающихся внутренней политики Литвы. Однако могу сказать, что мы очень обеспокоены усилением антисемитизма в Германии, Европе и даже во всем мире“, - указал Циммерман в комментарии.

„Мы очень хорошо понимаем и серьезно относимся к нашей исторической ответственности за Холокост. Слова „никогда больше“ в этом контексте означают для нас обязательство не допустить забвения трагедии Холокоста, беречь жизнь евреев сегодня и решительно бороться с антисемитизмом и другими формами дискриминации“, - подчеркнул посол.