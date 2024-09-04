2024.09.04 07:15

Посол Германии в Литве: мы обеспокоены усилением антисемитизма в Европе и во всем мире

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
Chanuka, žydai, bendruomenė, holokaustas, genocidas, antisemitizmas
Chanuka, žydai, bendruomenė, holokaustas, genocidas, antisemitizmas
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

После того как президент Гитанас Науседа упомянул, что до его партнеров в Берлине дошли сигналы о набирающей популярности партии „Неманская заря“ Ремигиюса Жемайтайтиса, отличившегося своими антисемитскими высказываниями, посол Германии в Литве Корнелиус Циммерман воздерживается от комментариев по поводу внутренней политики Литвы. Однако дипломат подчеркивает, что Берлин обеспокоен активизацией антисемитских настроений в Германии, во всей Европе и мире.

„Надеюсь, вы поймете, что я, как посол Германии, воздержусь от публичных комментариев по поводу дискуссий, касающихся внутренней политики Литвы. Однако могу сказать, что мы очень обеспокоены усилением антисемитизма в Германии, Европе и даже во всем мире“, - указал Циммерман в комментарии.

„Мы очень хорошо понимаем и серьезно относимся к нашей исторической ответственности за Холокост. Слова „никогда больше“ в этом контексте означают для нас обязательство не допустить забвения трагедии Холокоста, беречь жизнь евреев сегодня и решительно бороться с антисемитизмом и другими формами дискриминации“, - подчеркнул посол.

Напомним, что в последнее время в качестве одного из вероятных членов нового правящего большинства часто упоминается партия „Неманская заря“ под руководством Жемайтайтиса. Такие разговоры усилила Вилия Блинкявичюте, председатель Социал-демократической партии Литвы, считающейся фаворитом на выборах в Сейм. Она упомянула, что не исключает возможности формирования правящей коалиции с „Неманской зарей“.

Такое заявление социал-демократа подверглось публичной критике, подчеркнув, что лидер партии „Неманская заря“ Жемайтайтис из-за своих антисемитских высказываний Конституционным судом был признан нарушившим присягу члена Сейма и грубо нарушившим Конституцию.

В свою очередь, президент Науседа в понедельник в передаче LRT отметил, что антисемитские высказывания Жемайтайтиса и возможность попадания партии, возглавляемой политиком, в Сейм, вызвали реакцию немецких коллег.

„(...) Эти высказывания, эти, казалось бы, невинные шутки и песенки зашли очень далеко. И дошли до тех партнеров, поддержка которых нам крайне важна. Я имею в виду Германию“, - заявил Науседа в программе „Форум LRT“, подчеркнув, что к заявлениям Жемайтайтиса следует отнестись серьезно.

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