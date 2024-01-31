Посол Баярунас намерен обжаловать заключение комиссии по служебной этике в суде

"Я добросовестно исполнял свои обязанности посла, никакой личной выгоды не искал и не получал. После ознакомления с подробным содержанием заключения ГКСЭ я рассмотрю пути защиты своей чести, в том числе обжалование этого заключения ГКСЭ в Региональном административном суде", – заявил Э. Баярунас в комментарии для агентства Elta.
"Я ознакомился с сегодняшним решением ГКСЭ. Приобретение билетов на спектакль Театра Его Величества в Лондоне "Призрак оперы" 6 мая 2023 года за счет представительских средств посольства и посещение оперы было реализацией моих полномочий и исполнением моих обязанностей посла. Такое осуществление полномочий и исполнение обязанностей соответствовало принципам дипломатической службы, дипломатического протокола и интересам общества, поэтому считаю, что не было, нет и не может быть оснований утверждать, что мое поведение не соответствует положениям пунктов 3, части 1 статьи 3 Закона о согласовании общественных и частных интересов" – пояснил Э. Баярунас, отметив, что ждет более подробного текста заключения.
Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) во вторник постановила, что президент Литвы Гитанас Науседа и посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас, посетив мюзикл "Призрак оперы", нарушили Закон о согласовании общественных и частных интересов. Комиссия постановила, что посещение носило частный характер, при этом оплачено оно было за счет средств посольства.
В результате расследования было сделано заключение о том, что президент Г. Науседа воспользовался своим статусом и положением в личных целях – для получения билетов на спектакль. Билеты на спектакль для президента и его супруги также следует считать незаконным подарком, что запрещено Законом о согласовании общественных и частных интересов.
Комиссия также постановила, что Э. Баярунас нарушил положения закона, обязывающие его беспристрастно, честно и добросовестно исполнять должностные обязанности. Эти положения также запрещают использование служебного положения и служебного статуса в личных целях и позволение другим лицам использовать имущество, принадлежащее государству или муниципалитетам, в иных целях нежели служебные, подчеркивает ГКСЭ.
Посещение театра президентом, послом и их супругами в мае 2023 года было оплачено за счет средств посольства. По словам председателя ГКСЭ, билеты на мероприятие стоили более 1600 евро.