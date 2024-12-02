Послы Грузии в Литве и США в знак протеста уходят в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „ Грузинская мечта “ заявил в четверг, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.

В декабре 2023 года бывшая советская республика Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Однако отношения начали быстро ухудшаться, поскольку правящая партия все более критично относится к Европе и хочет ограничить предполагаемое иностранное влияние в стране. В результате Брюссель также заморозил процесс сближения. Между тем оппозиция хочет придерживаться европейского курса. Она обвиняет правительство в том, что оно добилось победы на выборах только путем манипуляций.