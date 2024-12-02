Послы Грузии в Литве и США в знак протеста уходят в отставку

„Я ухожу в отставку с поста посла Грузии в Литве. Для меня было честью и привилегией служить национальным интересам моей страны на протяжении более десяти лет и смиренно способствовать ее суверенитету и территориальной целостности, что идет рука об руку с евроатлантическим стремлением. Грузия – это Европа!“, - написала в субботу вечером посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе в своем личном аккаунте в соцсети Х.
Вечером того же дня в социальных сетях распространилась новость о том, что с поста уходит и представитель Грузии в США Давид Залкалиани.
„Согласно источникам FormulaGe, посол Грузии в США Давид Залкалиани, бывший министр иностранных дел страны, подал в отставку“, - пишет в соцсети X грузинский журналист Кэти Шошиашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ заявил в четверг, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.
В декабре 2023 года бывшая советская республика Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Однако отношения начали быстро ухудшаться, поскольку правящая партия все более критично относится к Европе и хочет ограничить предполагаемое иностранное влияние в стране. В результате Брюссель также заморозил процесс сближения. Между тем оппозиция хочет придерживаться европейского курса. Она обвиняет правительство в том, что оно добилось победы на выборах только путем манипуляций.