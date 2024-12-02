2024.12.02 09:05

Послы Грузии в Литве и США в знак протеста уходят в отставку

 
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
Proeuropietiški protestai Tbilisyje
Proeuropietiški protestai Tbilisyje
ФОТО: GIORGI ARJEVANIDZE | AFP / Scanpix

Поскольку Грузия на четыре года заморозила переговоры о членстве в Европейском союзе (ЕС) в знак протеста против этого решения послы страны в Литве и Соединенных Штатах Америки (США) подали в отставку.

„Я ухожу в отставку с поста посла Грузии в Литве. Для меня было честью и привилегией служить национальным интересам моей страны на протяжении более десяти лет и смиренно способствовать ее суверенитету и территориальной целостности, что идет рука об руку с евроатлантическим стремлением. Грузия – это Европа!“, - написала в субботу вечером посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе в своем личном аккаунте в соцсети Х.

Вечером того же дня в социальных сетях распространилась новость о том, что с поста уходит и представитель Грузии в США Давид Залкалиани.

„Согласно источникам FormulaGe, посол Грузии в США Давид Залкалиани, бывший министр иностранных дел страны, подал в отставку“, - пишет в соцсети X грузинский журналист Кэти Шошиашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ заявил в четверг, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.

В декабре 2023 года бывшая советская республика Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Однако отношения начали быстро ухудшаться, поскольку правящая партия все более критично относится к Европе и хочет ограничить предполагаемое иностранное влияние в стране. В результате Брюссель также заморозил процесс сближения. Между тем оппозиция хочет придерживаться европейского курса. Она обвиняет правительство в том, что оно добилось победы на выборах только путем манипуляций.

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