2025.02.04 15:27

После выявления тайного туннеля на границе с Беларусью усилены проверки

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
VSAT
VSAT
ФОТО: Marius Morkevičius | Elta

После того как недавно пограничники обнаружили подземный туннель, который мог использоваться для транспортировки контрабанды, Служба охраны государственной границы (СОГГ) будет искать аналогичные объекты, заявил министр внутренних дел Владислав Кондратович.

„Если говорить о действиях СОГГ и министерства, то мы их уже обсудили, у нас есть решения, мы оцениваем дополнительные риски и обязательно проверим возможные места на основе факторов риска, где могут быть объекты такого рода“, - сказал он на заседании фракции Союза демократов „Во имя Литвы“ во вторник.

„СОГГ уже отреагировала, начнем в ближайшее время. Я не скажу, когда именно, но такие операции будут проводиться“, - подчеркнул В. Кондратович.

Однако министр не захотел более подробно комментировать обнаруженный туннель.

В конце января портал LRT.lt сообщил, что в Шальчининкском районе на границе с Беларусью пограничники страны обнаружили подземный туннель длиной около 25 метров, предположительно предназначенный для доставки контрабанды.

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