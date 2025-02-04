После выявления тайного туннеля на границе с Беларусью усилены проверки

„Если говорить о действиях СОГГ и министерства, то мы их уже обсудили, у нас есть решения, мы оцениваем дополнительные риски и обязательно проверим возможные места на основе факторов риска, где могут быть объекты такого рода“, - сказал он на заседании фракции Союза демократов „Во имя Литвы“ во вторник.
„СОГГ уже отреагировала, начнем в ближайшее время. Я не скажу, когда именно, но такие операции будут проводиться“, - подчеркнул В. Кондратович.
Однако министр не захотел более подробно комментировать обнаруженный туннель.
В конце января портал LRT.lt сообщил, что в Шальчининкском районе на границе с Беларусью пограничники страны обнаружили подземный туннель длиной около 25 метров, предположительно предназначенный для доставки контрабанды.