После удара России по центру Сум, МИД Литвы вызвал посла российского посольства

„После сегодняшней террористической атаки в Сумах мы вызвали посла России. Инициаторы этой атаки не должны избежать справедливого возмездия. А ответственность за такие действия падает на всех, кто работает на кремлевский режим, включая дипломатов“, – сообщил в воскресенье в социальной сети X МИД.