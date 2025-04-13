2025.04.13 21:14

После удара России по центру Сум, МИД Литвы вызвал посла российского посольства

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Užsienio reikalų ministerija
Užsienio reikalų ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В воскресенье во время российской атаки на Сумы погибли 30 человек. Министерство иностранных дел (МИД) Литвы вызвало посла России.

„После сегодняшней террористической атаки в Сумах мы вызвали посла России. Инициаторы этой атаки не должны избежать справедливого возмездия. А ответственность за такие действия падает на всех, кто работает на кремлевский режим, включая дипломатов“, – сообщил в воскресенье в социальной сети X МИД.

Россия атаковала центр города ракетами. По данным Украины погибли минимум 32 человека, пострадали 99 человек, среди жертв были и дети. Москва атаковала город двумя баллистическими ракетами.

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