После удара России по центру Сум, МИД Литвы вызвал посла российского посольства

„После сегодняшней террористической атаки в Сумах мы вызвали посла России. Инициаторы этой атаки не должны избежать справедливого возмездия. А ответственность за такие действия падает на всех, кто работает на кремлевский режим, включая дипломатов“, – сообщил в воскресенье в социальной сети X МИД.
Россия атаковала центр города ракетами. По данным Украины погибли минимум 32 человека, пострадали 99 человек, среди жертв были и дети. Москва атаковала город двумя баллистическими ракетами.
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