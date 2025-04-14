2025.04.14 12:30

После трагедии в Сумах Литва призывает ЕС принять 17-й пакет санкций против Кремля

 
Elta
ru.DELFI.lt
Rusija atakavo Sumų miestą
Rusija atakavo Sumų miestą
ФОТО: Volodymyr Hordiienko | AP / Scanpix

После варварского российского удара по Сумам министр иностранных дел Кястутис Будрис призывает Европейский союз (ЕС) принять 17-й пакет санкций против Москвы. По словам главы отечественной дипломатии, это единственный способ для Запада получить больше рычагов воздействия на Кремль.

„Это военное преступление по определению. И тем самым в очередной раз унижаются все те, кто предпринимает дипломатические усилия, чтобы остановить эту войну и добиться хотя бы перемирия, чтобы можно было начать переговоры. Путин вновь бросает вызов, особенно тем, кто посвящает свое время благим целям. Поэтому Европа должна двигаться вперед с 17-м пакетом санкций“, – заявил К. Будрис журналистам перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

По словам министра, в очередной пакет санкций следует включить ограничения на сжиженный природный газ, на российскую корпорацию по атомной энергии „Росатом“, а также расширить санкции против теневого флота и отдельных лиц.

„Именно так нам нужно двигаться вперед и получить больше рычагов против Путина, чтобы остановить войну“, — подчеркнул он.

К. Будрис также указал, что при обсуждении новых санкций необходимо приступить к реальным действиям, связанным со вступлением Украины в ЕС. По словам политика, 1 января 2030 года может стать крайним сроком для вступления Украины в сообщество.

„Я думаю, что 1 января 2030 года — это возможный и достижимый срок. Если отсчитывать от него назад, то у нас есть плотный график, по которому мы должны работать и начинать переговоры, открывать кластеры. Мы до сих пор этого не сделали. Прошло около полугода с тех пор, как Украина стала кандидатом в ЕС, а мы до сих пор не открыли кластеры“, — посетовал министр.

В результате российской ракетной атаки на центр Сум в воскресенье, по данным Украины, погибли по меньшей мере 32 человека, еще 99 человек получили ранения, среди жертв были дети. Как заявили в Киеве, в воскресенье утром Москва атаковала двумя баллистическими ракетами северо-восточный город недалеко от границы с Россией.

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