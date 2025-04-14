После трагедии в Сумах Литва призывает ЕС принять 17-й пакет санкций против Кремля

К. Будрис также указал, что при обсуждении новых санкций необходимо приступить к реальным действиям, связанным со вступлением Украины в ЕС. По словам политика, 1 января 2030 года может стать крайним сроком для вступления Украины в сообщество.

„Я думаю, что 1 января 2030 года — это возможный и достижимый срок. Если отсчитывать от него назад, то у нас есть плотный график, по которому мы должны работать и начинать переговоры, открывать кластеры. Мы до сих пор этого не сделали. Прошло около полугода с тех пор, как Украина стала кандидатом в ЕС, а мы до сих пор не открыли кластеры“, — посетовал министр.