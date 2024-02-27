После того как Венгрия ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО, лидеры Литвы назвали этот день историческим

 
ELTA
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Vengrija ratifikavo Švedijos paraišką dėl narystės NATO
Vengrija ratifikavo Švedijos paraišką dėl narystės NATO
ФОТО: Scanpix

После того как венгерский парламент в понедельник ратифицировал заявку Швеции на членство в НАТО, литовские лидеры поздравляют страну. По их словам, это исторический день.

"Исторический день для всех союзников по НАТО после ратификации приема Швеции в Альянс. НАТО и Балтийский регион теперь станут сильнее, чем когда-либо", - написал президент Гитанас Науседа на платформе Х в понедельник вечером.

По мнению спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, этот шаг необходим для обеспечения стабильности в мире.

"Этот этап укрепляет усилия Альянса по обеспечению безопасности и процветания в Европе, Северной Америке и за их пределами", - написала глава парламента в социальной сети X.
По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, решение Венгрии укрепит безопасность как самой Швеции, так и стран Балтии и Северной Европы, а также всего Альянса. Премьер-министр также заверила, что рассчитывает на еще большее расширение НАТО.

"Пока мы вскоре не отпразднуем полноправное членство Швеции, я с нетерпением жду #NATO33, потому что это существенно укрепит европейскую безопасность, поскольку демократии вместе сильны", - написала И. Шимоните на платформе.

ELTA напоминает, что в понедельник венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции на членство в НАТО, устранив последнее препятствие на пути расширения военного альянса, вызванное вторжением России в Украину.

188 депутатов парламента проголосовали за членство Швеции в НАТО, шесть – против.
Вторжение России в Украину в феврале 2022 года побудило Швецию и соседнюю Финляндию подать заявку на вступление в НАТО, отказавшись от политики неприсоединения, которой обе страны придерживались в течение многих лет.

Однако, хотя в апреле прошлого года Финляндия стала 31-м членом возглавляемого США оборонного альянса, заявка Швеции была отложена. Турция ратифицировала ее только в прошлом месяце.

Теперь, когда парламент Венгрии одобрил заявку Швеции, ожидается, что президент Венгрии подпишет ее в ближайшие дни. Затем Швеция будет приглашена присоединиться к Вашингтонскому договору и официально станет 32-м членом НАТО.

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