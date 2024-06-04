После споров по поводу обновления правительства встретятся президент и премьер Литвы

Г. Науседа, упомянувший на прошлой неделе о запланированной встрече с главой правительства, сказал, что хочет обсудить этот вызывающий напряженность вопрос "цивилизованно и при взаимном уважении".
Судя по тезисам, ранее высказанным руководством страны, одним из главных вопросов в ходе встречи также должна стать кандидатура постоянного министра образования, науки и спорта.
На прошлой неделе президент сказал, что, по его мнению, у И. Шимоните уже есть кандидат на пост министра образования.
Г. Науседа придерживается позиции, что следует критически пересмотреть состав завершающего срок работы правительства.
Глава страны дал понять, что у него есть конкретные фамилии министров, которые, по его мнению, могут быть заменены после того, как правительство вернет свои полномочия.
Однако правящие и премьер-министр критически относятся к таким намерениям президента. По мнению правых, решения по работе министров должны приниматься главой правительства.
Кроме того, отмечают они, вызывают сомнения призывы сменить министров, когда до окончания срока полномочий правительства и Сейма осталось несколько месяцев.
Согласно закону, правительство возвращает свои полномочия после избрания президента.
Полномочия считаются возвращенными с момента подачи премьер-министром письменного заявления главе государства.
В свою очередь президент поручает премьер-министру исполнять обязанности до получения новых полномочий Сейма и формирования нового Кабинета министров.