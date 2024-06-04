После споров по поводу обновления правительства встретятся президент и премьер Литвы

Г. Науседа, упомянувший на прошлой неделе о запланированной встрече с главой правительства, сказал, что хочет обсудить этот вызывающий напряженность вопрос "цивилизованно и при взаимном уважении".

Судя по тезисам, ранее высказанным руководством страны, одним из главных вопросов в ходе встречи также должна стать кандидатура постоянного министра образования, науки и спорта.

На прошлой неделе президент сказал, что, по его мнению, у И. Шимоните уже есть кандидат на пост министра образования.

Г. Науседа придерживается позиции, что следует критически пересмотреть состав завершающего срок работы правительства.