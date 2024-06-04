2024.06.04 09:27

После споров по поводу обновления правительства встретятся президент и премьер Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

После нескольких недель разногласий по поводу обновления правительства во вторник встретятся переизбранный на второй срок глава страны Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

Г. Науседа, упомянувший на прошлой неделе о запланированной встрече с главой правительства, сказал, что хочет обсудить этот вызывающий напряженность вопрос "цивилизованно и при взаимном уважении".

Судя по тезисам, ранее высказанным руководством страны, одним из главных вопросов в ходе встречи также должна стать кандидатура постоянного министра образования, науки и спорта.

На прошлой неделе президент сказал, что, по его мнению, у И. Шимоните уже есть кандидат на пост министра образования.

Г. Науседа придерживается позиции, что следует критически пересмотреть состав завершающего срок работы правительства.

Глава страны дал понять, что у него есть конкретные фамилии министров, которые, по его мнению, могут быть заменены после того, как правительство вернет свои полномочия.

Однако правящие и премьер-министр критически относятся к таким намерениям президента. По мнению правых, решения по работе министров должны приниматься главой правительства.

Кроме того, отмечают они, вызывают сомнения призывы сменить министров, когда до окончания срока полномочий правительства и Сейма осталось несколько месяцев.

Согласно закону, правительство возвращает свои полномочия после избрания президента.

Полномочия считаются возвращенными с момента подачи премьер-министром письменного заявления главе государства.

В свою очередь президент поручает премьер-министру исполнять обязанности до получения новых полномочий Сейма и формирования нового Кабинета министров.

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