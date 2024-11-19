После публикации сообщения Жемайтайтиса в социальной сети начато расследование по факту клеветы в адрес Шимоните

В пресс-релизе прокуратуры сказано, что прокуроры оценили заявление Шимоните и решили начать расследование в связи с информацией, размещенной Жемайтайтисом в социальной сети фейсбук в октябре этого года.
„Расследование начато по 154 ст. УК ЛР (клевета), его присовокупили к ранее начатому расследованию в связи с заявлениями Жемайтайтиса 10 ноября этого года (политика подозревают в разжигании ненависти)“, – сказано в сообщении прокуратуры.
Расследование возглавляет Вильнюсская окружная прокуратура, проводит полиция 3-го Вильнюсского комиссариата полиции.
Жемайтайтис считает, что правоохрана применяет двойные стандарты.
„Друзьям консерваторам нечего делать. Они сейчас в оппозиции, в агонии, поэтому жалобы для них приоритет номер 1. <…> Пусть хоть 30 расследований начинают. Что вы народ за дураков принимаете? Народ ведь видит, что происходит.
В Шилале в бассейне помощник депутата избивает женщину, расследование прекращают, назначают административный штраф, а тут Жемайтайтис что-то сказал, консерватор подал жалобу, начинается расследование. Не шутите“, – сказал 19 ноября политик.
Он упомянул, что Шимоните уже судится с Агне Ширинскене.
„Мы уже идем к этому и до Суда по правам человека дойдем.
Пусть жалуются на меня как можно больше, чем больше жалоб от консерваторов, тем лучше для меня“, – сказал Жемайтайтис.
„Я еще раз говорю, я могу дать вам не одну запись Шимонуте в фейсбуке и жаловаться на них. Я не жалуюсь, мне есть чем заняться. У меня много работы. Ей нечем заняться, она пишет жалобы. Видно, скучно по ночам одной, нечем заняться женщине, пишет жалобы“, – сказал лидер „Зари Немана“.
Он сказал, что не очень активен в фейсбуке.
Напомним, что в ноябре в отношении Жемайтайтиса было начато расследование за призыв собираться у дома Витаутаса Ландсбергиса и зажигать там свечи. Позже политик заявил, что ни к каким протестам людей не призывал..
Напомним также, что в Вильнюсском окружном суде сейчас проходит слушание по делу Жемайтайтиса. Политика обвиняют в антисемитских высказываниях и умалении преступлений против евреев. Жемайтайтис свою вину не признают.