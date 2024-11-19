После публикации сообщения Жемайтайтиса в социальной сети начато расследование по факту клеветы в адрес Шимоните

„Друзьям консерваторам нечего делать. Они сейчас в оппозиции, в агонии, поэтому жалобы для них приоритет номер 1. <…> Пусть хоть 30 расследований начинают. Что вы народ за дураков принимаете? Народ ведь видит, что происходит.

„Расследование начато по 154 ст. УК ЛР (клевета), его присовокупили к ранее начатому расследованию в связи с заявлениями Жемайтайтиса 10 ноября этого года (политика подозревают в разжигании ненависти)“, – сказано в сообщении прокуратуры.

В пресс-релизе прокуратуры сказано, что прокуроры оценили заявление Шимоните и решили начать расследование в связи с информацией, размещенной Жемайтайтисом в социальной сети фейсбук в октябре этого года.

В Шилале в бассейне помощник депутата избивает женщину, расследование прекращают, назначают административный штраф, а тут Жемайтайтис что-то сказал, консерватор подал жалобу, начинается расследование. Не шутите“, – сказал 19 ноября политик.

Он упомянул, что Шимоните уже судится с Агне Ширинскене.

„Мы уже идем к этому и до Суда по правам человека дойдем.

Пусть жалуются на меня как можно больше, чем больше жалоб от консерваторов, тем лучше для меня“, – сказал Жемайтайтис.