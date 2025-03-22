2025.03.22 07:07

После призыва спикера еще пятеро депутатов не заполнили документы на разрешение для работы с секретной информацией

 
ELTA
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

На этой неделе спикер парламента Саулюс Сквернялис призвал часть депутатов заполнить документы на разрешение для работы с секретной информацией, этого не сделали еще пятеро.

„На данный момент документы не заполнили только пятеро депутатов из тех, кто должен был это сделать“, – указала парламентская канцелярия.

В четверг, по данным канцелярии, таких было семеро.

Во вторник в интервью на LRT Сквернялис сказал, что в парламенте есть депутаты, которые занимают посты. поэтому должны получить разрешение на работу с секретной информацией, но они до сих пор этого не сделали и не обратились в Департамент госбезопасности (ДГБ) за разрешением, не заполнили вопросник. По словам спикера, он как глава парламента призвал их это сделать, в противном случае им придется покинуть занимаемые посты.

„Их призвали - или заполните документы в ДГБ, или я буду вынужден подать проект о лишении постов, поскольку они не выполняют Конституционное обязательство, есть давно утвержденные должности, занимающие их люди должны получить разрешение на работу с секретной информацией. Почему они не заполняют? Может, они уязвимые в чем-то?“ – вопрошал Сквернялис.

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