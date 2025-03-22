После призыва спикера еще пятеро депутатов не заполнили документы на разрешение для работы с секретной информацией

„На данный момент документы не заполнили только пятеро депутатов из тех, кто должен был это сделать“, – указала парламентская канцелярия.

В четверг, по данным канцелярии, таких было семеро.

Во вторник в интервью на LRT Сквернялис сказал, что в парламенте есть депутаты, которые занимают посты. поэтому должны получить разрешение на работу с секретной информацией, но они до сих пор этого не сделали и не обратились в Департамент госбезопасности (ДГБ) за разрешением, не заполнили вопросник. По словам спикера, он как глава парламента призвал их это сделать, в противном случае им придется покинуть занимаемые посты.