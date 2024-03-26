После присяги Кащюнаса - удар в спину от своих же

Во вторник в парламенте присягу принес новый министр обороны страны Лауринас Кащюнас. Депутат Малдейкис изложил свою позицию по этому вопросу.

"Я должен извиниться.

Последние несколько недель были нелегкими и заставили многое переосмыслить. Когда ты так близко к событиям и живешь в них, иногда не видишь полную картину. Некоторые вещи сегодня после всей эпопеи с назначением министра обороны позволили мне взглянуть на свои действия и на то, где я раньше ошибался, не упоминая об этом.

Новый министр обороны Лауринас Кащюнас никакой не нацист, но его назначение - шажок в сторону той страны, которая была бы губительной для нашего государства.

Тимоти Снайдер не раз призывал стоять на защите демократических ценностей и не допускать даже духа фашизма в органы власти. Поэтому я должен был говорить раньше.